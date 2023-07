Max Verstappen siegt in Silverstone, aber Brad Pitt stiehlt ihm die Show

Der Niederländer feiert beim Großen Preis von Gr0ßbritannien seinen sechsten Sieg in Serie. Und Filmstar Brad Pitt steht in der Startaufstellung.

Brad Pitt ist in Silverstone mit einem fiktiven Formel-1-Team am Start. Goode/dpa

Max Verstappen im unaufhaltsamen Anflug auf seinen dritten WM-Titel, die begeisternden McLaren-Youngster Lando Norris und Oscar Piastri auf den Plätzen zwei und vier – und Weltstar Brad Pitt in der Startaufstellung von Silverstone. Während Verstappen im Red Bull den sechsten Sieg in Folge und den achten im zehnten Saisonrennen fast spielerisch ins Ziel brachte, stahl Pitt zum Auftakt der Dreharbeiten seines neuen Formel-1-Films den Protagonisten zwischendurch zumindest ein kleines bisschen die Schau.

Nicht allerdings dem furiosen jungen McLaren-Duo mit Norris und Piastri, die der zuletzt eher eintönigen Formel 1 neues Leben einhauchten. Schon im Qualifying hatten die beiden auf den Plätzen zwei und drei nur Verstappen den Vortritt lassen müssen, und auch im Rennen hielten sie die etablierten Teams lange in Schach. „Wie lange kannst du die Pace halten, Lando?“, fragte die Box. „Es fühlt sich super an“, bekam sie zur Antwort. Die Reifen fand er gar „toll, ja echt, ganz toll“.

Hülkenberg fährt ein einsames Rennen

Unter dem tosenden Jubel der Zuschauer auf den vollbesetzten Tribünen trickste Norris den Weltmeister am Start aus und übernahm die Führung. Verstappen musste sich zudem noch des stark drängenden Piastri im zweiten McLaren erwehren, der junge Australier machte mächtig Druck auf den Seriensieger. Fünf Runden lang machte Verstappen das Spielchen mit, dann gab der Champion Gas und holte sich ausgangs der Wellington-Geraden seinen angestammten Platz eins von Norris zurück.

Max Verstappen feiert seinen achten Saisonsieg. Isakovic/AFP

Ganz zufrieden war Verstappen allerdings nicht. „Das Auto zieht ziemlich zur Seite“, teilte er der Box mit. Leichter Nieselregen hielt sich konstant über der Strecke, zudem beeinträchtigte der Wind die Stabilität der Autos. „Der Wind erschwert das Fahren erheblich“, sagte Verstappen, was ihn aber nicht davon abhielt, seinen Vorsprung an der Spitze von Runde zu Runde leicht zu vergrößern. In der WM-Wertung hat er nach zehn von 22 Rennen bereits 99 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez, der das nächste gebrauchte Wochenende auf Platz sechs abschloss.

Im hinteren Drittel des Feldes fuhr Nico Hülkenberg im Haas ein einsames Rennen ohne Aussicht auf eine vordere Platzierung. Bei einem frühen Verbremser ging ein Stück vom Frontflügel seines Autos kaputt, der Boxenstopp und der Wechsel des Teils kostete Hülkenberg Zeit, die er nicht mehr aufholen konnte. Platz 13 war allenfalls Schadensbegrenzung.

Norris fährt ein großartiges Rennen

Bei Halbzeit des Rennens betrug der Vorsprung von Verstappen bereits mehr als sieben Sekunden, doch hinter ihm fuhren Norris und Piastri ein begeisterndes Rennen. Zwar fiel Piastri nach dem Reifenwechsel hinter Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz vier zurück, doch seine staunenden Eltern erlebten händchenhaltend in der Box, wie ihr Sohn Mercedes-Pilot George Russell in Schach hielt.

Vor der Einführungsrunde hatten die Fahrer ungewöhnlich viel Platz in der Startaufstellung. Die Fotografen hefteten sich an die Fersen von Brad Pitt und seiner Filmcrew, sie begleiteten den Weltstar auf dem Weg zu den Autos des fiktiven Apex-Teams am Ende des Feldes. In Silverstone begannen die Dreharbeiten für den noch namenlosen Streifen, der mit Pitt in der Hauptrolle eine Geschichte aus der Formel 1 erzählen soll.