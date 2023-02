Mazraoui zurück im Bayern-Mannschaftstraining

München -Bayern Münchens Außenverteidiger Noussair Mazraoui (25) ist nach seiner Herzbeutelentzündung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler absolvierte erstmals wieder eine Einheit mit seinen Teamkollegen an der Säbener Straße, wie der Bundesliga-Spitzenreiter mitteilte.

Nach einer Corona-Erkrankung bei der Weltmeisterschaft in Katar war bei Mazraoui eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt worden. Der Abwehrspieler verpasste alle bisherigen Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) im Bundesliga-Topspiel den 1. FC Union Berlin.