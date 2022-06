Berlin (dpa) – - Eine Woche vor dem Trainingsstart laufen die Transferbemühungen von Fußball-Bundesligist Hertha BSC auf Hochtouren. Dabei soll laut dem „Kicker“ (Montag) Kevin-Prince Boateng der Mannschaft erhalten bleiben. Der besonders im Saisonendspurt wichtige 35 Jahre alte Offensivspieler hat in der abgelaufenen Spielzeit seinen Wert als Anführer auch außerhalb des Platzes unter Beweis gestellt.

Dagegen scheint der fünf Jahre jüngere Ishak Belfodil, der gemeinsam mit Boateng im vergangenen Sommer zur Hertha stieß, seine Zelte wieder abzubrechen. Dem für eine Saison von der TSG Hoffenheim geholten Algerier sollen Angebote aus dem Mittleren Osten und der Bundesliga vorliegen. Belfodil, der in 26 Ligaspielen fünf Tore erzielte, war einer der wenigen Lichtblicke im Kader des Tabellen-16.

Die Berliner sollen laut „Bild“ (Montag) Interesse an Jonjoe Kenny haben. Der Vertrag des 25 Jahre alten Verteidigers vom FC Everton läuft Ende Juni aus. Der frühere britische U21-Nationalspieler kam in der vergangenen Spielzeit nur unregelmäßig bei dem Verein aus Liverpool zum Einsatz und kennt die Bundesliga aus der Saison 2019/2020 bei Schalke 04. Am dritten Spieltag erzielte Kenny damals sein erstes von insgesamt zwei Toren beim 3:0-Erfolg über Hertha.

Daneben muss Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic noch die Zukunft von acht zuletzt verliehenen Rückkehrern klären, fünf Profis haben die Berliner bereits verlassen.