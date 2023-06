Medien: Celtic-Trainer vor Wechsel zu Tottenham Hotspur

London -Der australische Fußballtrainer Ange Postecoglou steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel vom schottischen Meister Celtic Glasgow in die englische Premier League zu Tottenham Hotspur.

Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichteten, soll der 57-Jährige den Spurs bereits seine mündliche Zusage gegeben haben. Demnach soll er bei den Londonern einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Postecoglou hatte in der abgelaufenen Saison mit Celtic das Titel-Triple mit Meisterschaft, Pokal und Ligapokal gewonnen. Bei der Pressekonferenz nach dem gewonnenen Pokalfinale am Samstag ließ er Fragen zu seiner Zukunft unbeantwortet. Der Coach räumte jedoch ein, dass er den Dreifach-Erfolg mit Glasgow nur eingeschränkt genießen könne, weil er bald eine Entscheidung fällen müsse.

Trainer holte fünf von sechs möglichen Titeln

Weder Celtic noch Tottenham Hotspur, das nach einer desaströsen Saison und der verpassten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb nicht nur einen Trainer, sondern auch noch einen Sportdirektor sucht, äußerten sich bisher zu dem Thema. Britische Medien, darunter BBC und die „Daily Mail“, hatten allerdings berichtet, Postecoglou habe den Celtic-Bossen bereits mitgeteilt, dass es ihn nach London ziehe.

In zwei Jahren mit Celtic Glasgow hat Postecoglou, der in Griechenland geboren wurde, fünf von sechs möglichen nationalen Titeln gewonnen. Zuvor war er unter anderem in Australien mit Brisbane Roar und in Japan mit den Yokohama F. Marinos Meister geworden. Als Nationaltrainer Australiens führte er sein Land 2014 und 2018 zur Weltmeisterschaft und gewann 2015 den Asien Cup.