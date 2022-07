München - Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka verpasst Medienberichten zufolge den Saisonstart der Fußball-Bundesliga.

Wie der TV-Sender Sky am Montag berichtete, wurde der Nationalspieler bereits am linken Knie operiert und wird dem deutschen Fußball-Meister „sechs bis acht Wochen“ fehlen. Der 27-Jährige war bereits von Dezember 2021 bis März 2022 wegen einer Knieverletzung ausgefallen.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann war am Montag ohne Goretzka in Richtung USA aufgebrochen. Auf der einwöchigen Werbe-Tour stehen neben Marketing-Maßnahmen und Trainingseinheiten Testspiele gegen D.C. United und Manchester City an.

Am 30. Juli steht für die Münchner mit dem Supercup bei Pokalsieger RB Leipzig das erste Pflichtspiel in der neuen Saison an. Die Bundesliga-Spielzeit eröffnet der deutsche Fußball-Meister am 5. August bei Eintracht Frankfurt.