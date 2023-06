Medien: Real will Kane statt Havertz als Benzema-Ersatz

Madrid -Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz zu Real Madrid kommt laut Medienberichten wohl doch nicht zustande. Wie die spanische „Marca“ berichtet, soll stattdessen Englands Auswahlkapitän Harry Kane der Wunschnachfolger für Karim Benzema sein.

Demnach habe der Stürmer der Tottenham Hotspur den Königlichen bereits sein Interesse signalisiert. Laut „Marca“ könnte die Ablöse zwischen 80 bis 100 Millionen Euro liegen. Der 29-jährige Kane hat bei dem Premier-League-Club noch einen Vertrag bis 2024, will die Spurs aber verlassen.

Zuletzt hatte die „Bild“ berichtet, dass ein möglicher Wechsel des 23-jährigen Havertz vom FC Chelsea zu den Madrilenen schnell über die Bühne gehen könnte. Demnach sei Havertz für Trainer Carlo Ancelotti und Präsident Florentino Perez der Wunschspieler für die Benzema-Nachfolge. Auch die englische „Daily Mail“ hatte von Reals Interesse an dem früheren Leverkusener berichtet, aber auch geschrieben, dass Kandidat Nummer eins Kane sei.

Benzema hatte Real nach 14 Jahren verlassen und ist nach Saudi-Arabien gewechselt. Für das Sturmzentrum sucht der spanische Vizemeister daher nach einer Verstärkung, Havertz hat diese Position sowohl bei Chelsea als auch in der Nationalmannschaft schon gespielt. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm sieben Tore in der Premiere League für die Blues. Als Tabellenzwölfter hat Chelsea die Champions League klar verpasst, wodurch Veränderungen im Kader erwartet werden. Der Vertrag von Havertz läuft noch bis 2025, er soll die Londoner aber für rund 60 Millionen Euro verlassen können.