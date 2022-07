Manchester - Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat einem Medienbericht zufolge bekräftigt, den englischen Spitzenclub Manchester United in diesem Sommer verlassen zu wollen.

Die britische „Times“ berief sich auf Gespräche am 26. Juli auf dem Trainingsgelände des Clubs. In diesen habe der portugiesische Starspieler deutlich gemacht, zu einem Verein wechseln zu wollen, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Man United ist nur für die Europa League qualifiziert. Ronaldos Agent Jorge Mendes soll ebenfalls vor Ort gewesen sein.

Der 37 Jahre alte Europameister von 2016 hatte die Saisonvorbereitungstour durch Thailand und Australien verpasst. Die Clubverantwortlichen sollen laut „Times“ um einen Verbleib Ronaldos geworben haben. Der neue Trainer Erik ten Hag setze demnach auf den Stürmer. Ronaldos Vertrag im Old Trafford läuft noch ein Jahr.