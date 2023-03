Medwedew und Tiafoe im Halbfinale von Indian Wells

Indian Wells -Einen Tag nach seinem Achtelfinal-Erfolg gegen Olympiasieger Alexander Zverev hat Daniil Medwedew seine Siegesserie auf 18 Partien ausgebaut.

Beim Masters in Indian Wells gewann der Russe am Mittwoch (Ortszeit) sein Viertelfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:3, 7:5 und steht nun im Halbfinale. Medwedew hat seit seinem Aus bei den Australian Open nicht mehr verloren und 23 von 25 Tennis-Matches in diesem Jahr gewonnen. Auf dem Weg ins Finale muss er nun gegen den Amerikaner Frances Tiafoe antreten, der erstmals bei einem Masters-Wettbewerb auf der ATP-Tour ins Halbfinale einzog. Er gewann 6:4, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie.