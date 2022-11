Mega-Aufgabe: Schwarz hofft auf Glück gegen Bayern Schwerer kann die Aufgabe kaum sein. Doch Hertha-Trainer Sandro Schwarz glaubt auch gegen den FC Bayern München an eine Sieg-Chance für Hertha BSC. „Wir wiss... dpa

ARCHIV - Berlins Trainer Sandro Schwarz kommt ins Stadion. Jan Woitas/dpa/Archivbild

Berlin -Schwerer kann die Aufgabe kaum sein. Doch Hertha-Trainer Sandro Schwarz glaubt auch gegen den FC Bayern München an eine Sieg-Chance für Hertha BSC. „Wir wissen alle, was sie für eine Qualität haben“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten vor dem Bundesliga-Duell gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Im erstmals in dieser Saison mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion verlangt Schwarz einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft. „Extrem aggressiv und effizient“ müsse man spielen, forderte der 44-Jährige. Gegen die Bayern brauche man aber auch immer ein wenig Glück, gestand Schwarz.