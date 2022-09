Mehr als 45.000 Meldungen für Berlin-Marathon Für den Berlin-Marathon am kommenden Sonntag haben 45.527 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Diese Zahl nannten die Organisatoren am Montag. „Das ist ungefähr ... dpa

ARCHIV - Teilnehmer am Berliner Halbmarathon laufen an der Siegessäule vorbei. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Für den Berlin-Marathon am kommenden Sonntag haben 45.527 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Diese Zahl nannten die Organisatoren am Montag. „Das ist ungefähr das Niveau, das wir 2019 hatten“, sagte Geschäftsführer Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events mit Blick auf die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren. Die Anmeldungen kommen aus der Rekordzahl von 157 Nationen. „Das zeigt, dass eine Normalität zurückkommt“, ergänzte Lock.