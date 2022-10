Mehr Sender für die deutschen Fußballerinnen, weniger Dritte Liga im Free-TV

Große Nachfrage und mehr Sender beim Frauenfußball, weniger Free-TV-Spiele von der Dritten Liga: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mehrere Medienrechte auf einmal vergeben und am Mittwoch kurz hintereinander verschiedene Vertragsabschlüsse veröffentlicht. Einschränkungen gibt es dadurch ab 2023 für Fans der Dritten Liga, während das Angebot der Frauen-Bundesliga deutlich größer wird.

Freunde der Frauen-Nationalmannschaft müssen sich nicht umstellen. ARD und ZDF werden auch zukünftig die DFB-Auswahl zeigen, die ihnen zuverlässig gute Quoten bringt und bei der EM Rekorde aufgestellt hatte. Die öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich ein neues Rechtepaket bis 2026/27. Dieses umfasst Qualifikations- und Freundschaftsländerspiele der DFB-Frauen. „Dabei ist vorgesehen, mindestens zwei Begegnungen pro Jahr abends in der Primetime zu zeigen“, heißt es in einer DFB-Mitteilung.

Gewachsenes Interesse an deutschen Fußballerinnen

Das gewachsene Interesse an den Fußballerinnen zeigte sich vor allem bei den Bundesliga-Rechten. Alle Partien laufen ab kommender Saison auf zwei Pay-TV-Sendern. Die 132 Spiele darf weiterhin die Telekom über ihr Angebot MagentaSport zeigen, und parallel überträgt ab 2023 auch DAZN. Zudem gibt es von der Spielzeit 2023/2024 bis 2026/2027 auch 22 Partien im frei empfangbaren Fernsehen bei Sport1 sowie zehn Partien bei ARD und ZDF.

Das macht sich auch finanziell bemerkbar. Die Lizenzeinnahmen erhöhen sich laut DFB im Vergleich zur aktuell noch laufenden Rechteperiode um das 16-Fache und liegen ab Sommer 2023 bei jährlich 5,17 Millionen Euro brutto. „Das große Interesse im Free- und Pay-TV ist ein klares Zeichen für die hohe Attraktivität“, sagte DFB-Geschäftsführer Holger Blask. Die Sichtbarkeit werde damit weiter erhöht und so auch die wirtschaftliche Grundlage für den Frauenfußball verbessert.

Deutlich höher als bei der Frauen-Bundesliga sind die Einnahmen bei der Dritten Liga. Dafür müssen sich die Fans ab der kommenden Saison umstellen, denn nach derzeitigem Stand wird es deutlich weniger Livespiele im Free-TV geben. Die Telekom sicherte sich die Medienrechte für vier Spielzeiten an allen 380 Livespielen, und es müssen nur noch zehn Spiele im frei empfangbaren Fernsehen live übertragen werden.

Weniger Drittligaspiele im Ersten und den Dritten Programmen

Derzeit darf die ARD noch 86 Partien pro Saison sowie die Aufstiegsspiele zur Dritten Liga live im Ersten oder in den Dritten Programmen übertragen. Allerdings sind auch zukünftig über Sublizenzen weitere Free-TV-Spiele möglich. Dafür müssten die öffentlich-rechtlichen Sender sich aber mit der Telekom einigen. Auf jeden Fall können ARD und ZDF künftig von jeder Partie zumindest Zusammenfassungen in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen. Für die Klubs der Dritten Liga bedeutet der Vertrag mehr Geld. Der Kontrakt hat ein Gesamtvolumen von 104,8 Millionen Euro. Künftig werden 26,2 Millionen Euro pro Saison statt bisher 15,65 Millionen Euro an die Klubs ausgeschüttet.

Zudem gibt es ab der kommenden Saison keine Montagspiele mehr. Eine Partie der Dritten Liga wird freitags ausgetragen, sechs Begegnungen sonnabends und drei Spiele sonntags. Dafür gibt es zukünftig ein Spiel der Frauen-Bundesliga am Montagabend, das dann ab 19.30 Uhr bei Sport1 läuft.