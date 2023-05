Meister Berlin Volleys im Roten Rathaus empfangen

Berlin -Die Berlin Volleys sind nach dem erneuten Gewinn des Meistertitels im Roten Rathaus empfangen worden. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) gratulierten den Volleyballern am Dienstag persönlich zum Erfolg. Gemeinsam mit dem Team posierten sie vor dem Rathaus, wie auf einem Bild bei Twitter zu sehen war.

„Die Sportmetropole Berlin kann stolz sein auf dieses Team, das mit bewundernswerter Leistungskonstanz in den vergangenen Jahren immer wieder Titel auf Titel in unsere Stadt geholt hat“, sagte Wegner bereits am Montag in einer Pressemitteilung.

Die Volleys hatten am Samstag gegen den VfB Friedrichshafen den siebten Meistertitel für den Hauptstadtclub in Folge und der 13. insgesamt gewonnen. Damit zog der Verein mit Rekordmeister Friedrichshafen gleich.

