Potsdam - Turbine Potsdam kann auch in der neuen Saison auf Wibke Meister zählen. Die Defensivspielerin verlängerte am Freitag ihren Vertrag beim Frauenfußball-Bundesligisten. Meister gab bereits in der abgelaufenen Saison mit Kurzeinsätzen ihr Comeback bei den Potsdamerinnen in der Bundesliga. Zuvor spielte sie zwei Jahre lang bei Sporting Lissabon, ehe die 27-Jährige im Sommer 2021 in die 2. Mannschaft von Turbine zurückkehrte.

Unterdessen haben Gina Chmielinski und Dina Orschmann neue Vereine gefunden. Während Chmielinski nach Schweden zum Traditionsverein FC Rosengard wechselt, schließt sich Orschmann dem Glasgow Rangers Women’s FC an.