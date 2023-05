Melanie Leupolz erhält mit der vorläufigen WM-Nominierung eine besondere Chance

Ihre sportliche Erfolgsliste ist lang: Olympiasiegerin 2016 in Rio de Janeiro, Europameisterin 2013 in Schweden, zweimal deutsche Meisterin mit dem FC Bayern München und am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in Folge englischer Meister mit dem FC Chelsea, mit dem sie in dieser Saison sogar das Double in Kombination aus Meisterschaft und FA-Cup holte. Und seit Mittwoch kann sich Melanie Leupolz wieder einmal Hoffnungen auf einen weiteren Titel machen: Die 29-Jährige wurde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft der Fußballerinnen berufen.

Gerüchte um Sami Khedira

Auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich, darf sie doch mit ihren 76 Länderspielen, in denen die Mittelfeldspielerin 13 Tore erzielte, durchaus als gestandene Nationalspielerin bezeichnet werden. Neben ihren sportlichen Erfolgen erlebte sie mit der Geburt ihres Sohnes im vergangenen Jahr ihr privates Glück. Das genaue Datum und den Geburtsort hält sie dabei genauso geheim wie den Namen des Vaters. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass der frühere Nationalspieler Sami Khedira der Vater und auch Lebenspartner sein könnte. Ein Bestätigung dafür gab es nie, dafür aber zumindest ein Bild auf Instagram von Melanie Leupolz, wie sie ihren Sohn beim Spazieren mit dem Kinderwagen durch die Gegend schiebt.

Das war am 22. Oktober 2022. Anfang des Jahres, keine drei Monate nach der Geburt, stand sie bereits wieder im Mannschaftstraining des FC Chelsea, verlängerte ihren Vertrag und ist seitdem wieder fester Bestandteil des Teams. Am 11. April dieses Jahres absolvierte Leupolz mit ihrer Einwechslung gegen Brasilien nicht nur das 76. Länderspiel, sondern gleichzeitig auch das erste als Mutter. Nach Bundestrainerin Voss-Tecklenburg, die mittlerweile sogar schon Oma ist, und Torhüterin Almuth Schult ist die 29-Jährige erst die dritte Mutter, die nach ihrer Schwangerschaft ein Länderspiel absolviert hat.



Jetzt wird ihr mit der Nominierung die Chance gegeben, im Sommer als Mutter auch Weltmeisterin zu werden. Ihr Sohn, den sie laut eigener Aussage mitnehmen werde, dürfte ihr dabei besondere emotionale Hilfe sein.