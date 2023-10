Mendilibar nicht mehr Trainer des FC Sevilla

Sevilla -Der FC Sevilla hat sich von Trainer Jose Luis Mendilibar getrennt und damit auf den unbefriedigenden Saisonstart in der ersten spanischen Liga reagiert. Man wolle sich bei Mendilibar bedanken und seine Rolle beim Sieg der Europa League in der vergangenen Saison anerkennen, teilte der Fußball-Club am Sonntagabend mit.

Unter Mendilibar gab es in dieser Saison zwei Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen. In LaLiga steht Sevilla damit auf Rang 14. Am Samstag hatte es ein 2:2 gegen Rayo Vallecano gegeben. In der Champions League gab es in den beiden ersten Gruppenspielen ein 1:1 gegen RC Lens und ein 2:2 gegen PSV Eindhoven.