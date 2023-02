Mentalität vor System: Hertha fehlt Sextett gegen Gladbach Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC nimmt angesichts von mehreren Verletzungen die Systemfrage einen breiteren Raum als zu Beginn der Spielzeit ein. „Es wäre... dpa

Berlin -Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC nimmt angesichts von mehreren Verletzungen die Systemfrage einen breiteren Raum als zu Beginn der Spielzeit ein. „Es wäre nicht das erste Mal, dass wir mit einer Dreierkette spielen, sie ist eine Option“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz am Freitag vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Für den 44-Jährigen spielt aber die Mentalitätsfrage eine wichtigere Rolle als die Frage nach dem Spielsystem: „Wichtig ist nicht, was wir spielen, sondern wie wir spielen.“