Potsdam - Fußballspielerin Malgorzata Mesjasz hat auf Instagram ihren Abschied von Turbine Potsdam angekündigt. Es wäre der nächste Abgang einer Leistungsträgerin beim Fußball-Bundesligisten der Frauen. „Nach drei Jahren verabschiede ich mich von einer Mannschaft, in der ich tolle Momente hatte“, teilte die polnische Nationalspielerin im sozialen Netzwerk am Dienstag mit. In den zurückliegenden Tagen verdichteten sich bereits die Anzeichen auf einen Wechsel. Wohin es die Innenverteidigerin verschlägt, steht noch nicht fest. Zuletzt wurde Mesjasz mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Insgesamt ist die 25-jährige Polin der elfte Abgang bei den Potsdamerinnen in diesem Sommer. Dem gegenüber stehen aktuell sieben Neuzugänge.