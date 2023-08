Messi führt Weltmeister Argentinien in WM-Qualifikation

Buenos Aires -Superstar Lionel Messi führt die argentinische Nationalmannschaft in die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Neben dem Stürmer von Inter Miami nominierte Nationaltrainer Lionel Scaloni auch Ángel di María von Benfica Lissabon, Lautaro Martínez von Inter Mailand und Alejandro Garnacho für den argentinischen Kader. Auch der Leverkusener Exequiel Palacios gehört zu den 32 Nominierten. Marcos Acuña vom FC Sevilla und Gerónimo Rulli von Ajax Amsterdam schafften es wegen Verletzungen hingegen nicht in die Aufstellung.

Nach dem WM-Triumph Ende vergangenen Jahres in Katar beginnt für Argentinien die Qualifikationsphase für die kommende WM in drei Jahren. Am 7. September trifft die Albiceleste in Buenos Aires auf Ecuador. Am 12. September spielen die Argentinier in der Höhe von La Paz gegen Bolivien.