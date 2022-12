Am Ende der WM dürfen sich deutsche Journalisten wunderbar aufregen. Messi bekommt einen Umhang eines Emirs. Jetzt ist es offiziell: WMs bitte nur noch in Deutschland austragen. Ein Kommentar.

Messi und der Umhang: WMs also jetzt bitte nur noch in Deutschland!

18.12.2022, Katar, Lusail: Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, legt Argentiniens Lionel Messi vor Übergabe des WM-Pokals vor Fifa-Präsident Gianni Infantino ein Bischt, ein traditionelles arabische Kleidungsstück, an.

Am Ende durfte ein besonders moralischer Abschluss nicht fehlen. Das deutsche Journalistenbashing gegenüber Katar und die unwürdigen Bedingungen, die diese Fußball-WM begleitet haben, mussten am Ende nachdrücklich betont werden. Die Siegerehrung bot deutschen Journalisten und Kommentatoren noch einmal die perfekte Steilvorlage, um sich gegen das Gastgeberland zu mokieren. Lionel Messi bekam vor dem Pokal einen Umhang überreicht, einen traditionellen Bischt. Auf der Bühne standen Messi, der verhasste Fifa-Präsident Gianni Infantino und Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani.

Bevor Messi den WM-Pokal überreicht bekam, nutzte der Emir die Bühne, um Messi einen ortsüblichen Umhang umzulegen. Messi war von der Aktion wohl selbst überrascht. Bastian Schweinsteiger kritisierte die Aktion in der ARD und sagte: „Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment. Ich fand es auch nicht gut. Das kann man später in der Kabine machen. Ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen.“

Heute Morgen überbieten sich nun die Journalisten in den deutschen Medien mit Kritik. „Die unwürdige Siegerehrung für Lionel Messi“ schreibt die Welt. Der Bischt wurde instrumentalisiert, schreibt Zeit Online. Der Unterton in den Kommentaren ist klar: Im Grunde darf nur der Westen die Fußball-WM austragen, nur dann ist sie moralisch rein. Am besten muss es Deutschland tun. Und das alle vier Jahre, jedes Mal. Erst dann wird es keine Kritik geben. Erst dann wird der Fußball wieder bei Freunden zuhause sein.

