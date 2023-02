Messi von FIFA zum Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt Lionel Messi ist von der FIFA zum besten Fußballer des Jahres 2022 gekürt worden. Der argentinische Weltmeister setzte sich am Montagabend bei der Gala des W... dpa

Paris -Lionel Messi ist von der FIFA zum besten Fußballer des Jahres 2022 gekürt worden. Der argentinische Weltmeister setzte sich am Montagabend bei der Gala des Weltverbandes in Paris in der Endausscheidung gegen Kylian Mbappé und Karim Benzema durch.