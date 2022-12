Messi will nur noch einmal für Argentinien spielen und dabei sein Werk vollenden

Die Sache ist für Gary Lineker spätestens seit Dienstagabend erledigt. Es erübrige sich, so der ehemalige englische Nationalspieler, nach dem 3:0-Erfolg der Argentinier im WM-Halbfinale gegen Kroatien weiter über die Frage zu diskutieren, wer im Fußball der „GOAT“ sei, der Greatest of All Time, also der beste Spieler aller Zeiten. Basta! Aus Sicht von Lineker, der seine Meinung als TV-Kommentator und Influencer kundtut, ist es der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi.

Lionel Messi zieht beim 3:0 an Kroatiens Josko Gvardiol vorbei. AFP/Ellis

Widerrede zwecklos. Zumindest für den Moment, auch wenn bei dieser Debatte a) durchaus auch gute Argumente für Zinédine Zidane, Diego Maradona, Pelé, vielleicht sogar für Cristiano Ronaldo eingebracht werden können und b) die besten Abwehrspieler aller Zeiten (Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Gaetano Scirea und so fort) leider seit jeher außen vor gelassen werden. Tatsache ist, dass Messi am Dienstagabend im Lusail Iconic Stadium zu Doha sein Œuvre um ein zusätzliches Glanzstück erweitert hat. Dass er nach seinem spektakulären Elfmetertor in der 34. Minute und seiner Torvorlage zum 2:0 durch Julián Álvarez in der 39. Minute im Besonderen bei der Vorbereitung des dritten Treffers noch einmal seine Einzigartigkeit unter Beweis gestellt hat.

Wie ein Zirkushund in der Manege

69 Minuten waren gespielt, als er an der Mittellinie an den Ball kam, diesen erst mal an Josko Gvardiol hinwegchippte und Kroatiens Abwehrmann nach einem gemeinsamen 30-Meter-Spurt schließlich in ein Catch-me-if-you-can-Spielchen verwickelte. Wie ein Zirkushund in der Manege verfolgte Gvardiol in einem für ihn nicht enden wollenden Zweikampf die Bewegungen seines Dompteurs, drehte sich ohne Aussicht, an den Ball zu kommen, in die eine, dann in die andere Richtung, ließ schließlich zu, dass Messi in den Strafraum eindrang und von der Grundlinie auf Álvarez ablegen konnte. Álvarez verwandelte sicher.

Und alle Welt staunte, weil der 35 Jahre alte Messi es mal wieder fertiggebracht hatte, seine als Kind auf dem Bolzplatz angeeigneten Skills auf die ganz große Bühne zu übertragen. Das macht ihn zur magischen Ausnahme, zum „Marschmenschen Messi“, wie die spanische Sportzeitung AS titelte.

Fehlt nur noch, dass er die Albiceleste am Sonntag im Finale, das ebenfalls im Lusail Iconic Stadium ausgetragen wird, tatsächlich zum Titel führt, dann würde auch der Autor dieser Zeilen (ein glühender Zidane-Fan) in der GOAT-Diskussion klein beigeben. Dann wäre der Junge aus Rosario kein „Unvollendeter“ mehr, sondern derjenige, der tatsächlich als Klub-, aber auch als Nationalmannschaftsfußballer alles gewonnen hat. So wie Zidane oder Beckenbauer und im Gegensatz zum argentinischen Nationalheiligen Maradona, der zwar allerlei Trophäen in Händen hielt, aber eben nie den Pokal der Landesmeister.

Lob für Trainer Lionel Scaloni

Messi selbst war nach der beeindruckenden Darbietung der Südamerikaner, die den ansonsten so widerstandsfähigen Kroaten kein Comeback erlaubten, so redselig wie selten. Er lobte Einzelne wie den 22 Jahre alten Álvarez, der mit vier Toren und einer Torvorlage hinter Messi (fünf Treffer, drei Assists) bei dieser Endrunde Argentiniens gefährlichster Angreifer ist: „Julián hat sich wirklich hervorgetan. Er hat ein ganz tolles Spiel gespielt. Er ist viel gelaufen und hat uns den Weg geebnet.“

Argentiniens Julián Álvarez erzielt nach einem Sololauf, der staunen ließ, das 2:0. AP/Ammar

Er lobte das Team: „Wir haben eine intelligente, eine schlaue Mannschaft. Wir wissen, wie man leidet, wann wir den Ball brauchen, wann wir pressen müssen, wann wir uns erholen müssen. Wir wissen, wie man das Spiel liest. Wir wissen in jedem Moment, was wir zu tun haben. Wir haben das erste Spiel bei dieser WM gegen Saudi-Arabien verloren. Deshalb war das hier unser fünftes Finale, und alle haben wir gewonnen. Hoffentlich wird das nun auch so im nächsten Spiel.“

Schließlich kam auch er noch mit schwärmerischen Worten auf Trainer Lionel Scaloni zu sprechen, bevor er von seinem Entschluss kündete, nur noch einmal das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu wollen. „Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste“, sagte er in einem Interview mit der Sportzeitung Olé. Und: „Ich beende meine WM-Reise, indem ich mein letztes Spiel in einem Finale bestreite. Alles, was ich bei dieser WM erlebt habe, ist sehr aufregend, sowohl was die Fans hier erleben als auch wie es die Menschen in Argentinien genießen.“ In der Tat, er verschafft den Menschen in seiner Heimat, für die die Fußball-WM erstmals nicht im Winter stattfindet, ein Sommermärchen.