Messis Frau preist ihren Lionel: „Du bist Weltmeister“

Lusail -Lionel Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo hat nach dem WM-Sieg der Argentinier gegen Frankreich bewegende Worte an ihren Mann gerichtet.

„WELTMEISTER“, schrieb sie auf Instagram. „Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll... was für einen riesigen Stolz wir für dich empfinden, @leomessi. Danke, dass du uns gezeigt hast, niemals aufzugeben und bis zum Ende zu kämpfen.“ Endlich sei es so weit: „Du bist Weltmeister, wir wissen, wie sehr du so viele Jahre gelitten hast, wie sehr du das erreichen wolltest!!! VAMOOOOOOS ARGENTINAAAAAA.“

Dazu postete die 34-Jährige kurz nach dem Endspielsieg mehrere Fotos vom Rasen des Lusail Stadions, auf dem sie zusammen mit ihrem Mann und den drei Söhnen Thiago, Mateo und Ciro sowie dem WM-Pokal zu sehen ist. Auf einem Foto trägt Roccuzzo, die mehr als 24 Millionen Follower hat, selbst den WM-Pokal, auf einem anderen küssen zwei ihrer Söhne den goldenen Pokal. Argentinien gewann mit dem überragenden Anführer Messi im Elfmeterschießen 4:2 gegen Titelverteidiger Frankreich. Der 35 Jahre alte sechsmalige Weltfußballer wurde auch als bester Spieler der WM ausgezeichnet.