Berlin - Wer die Kommunikationshoheit besitzt, hat die Chance, Dinge zu lenken. Dieses Phänomen ist gerade beim Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zu beobachten. Seitdem nach der Beurlaubung des Freiwasser-Bundestrainers Stefan Lurz vor mehr als zwei Monaten kurz darauf auch Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen nicht mehr für den DSV tätig war, hat die Kommunikation der Eigeninteressler Fahrt aufgenommen.

Das geht munter so weiter: Der DSV stellte den Berliner Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow am Freitag nach der Präsidiumssitzung als kommissarischen Leistungssportdirektor bis zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio vor. Einen Mann aus dem bestehenden Personal, der bereits von 2008 bis 2016 den Leistungssport im DSV gelenkt hatte, der also die Abläufe und Trainer in den fünf olympischen DSV-Disziplinen kennt. Und eben nicht: Olympiasieger Michael Groß, einen Externen, dessen Name von Athletensprecherin Sarah Köhler und Bundestrainer Bernd Berkhahn ins Spiel gebracht worden war.

Lutz Buschkow will den Aktiven den Rücken frei halten

Mit der Personalie Buschkow „halten wir den Bundestrainern den Rücken frei und die Athleten und Athletinnen können sich voll auf die Olympischen Spiele sowie weitere Jahreshöhepunkte konzentrieren“, wurde DSV-Präsident Marco Troll in einer Pressemitteilung der Berliner Kommunikationsagentur „Rough Water and GmbH“ (RW&) des Verbandes zitiert.

In ebendieser Pressemitteilung ließ auch die WM-Zweite über 1500 Meter Köhler aus der Magdeburger Trainingsgruppe von Berkhahn wissen: Von der Personalie Buschkow hätte sie erst in der Präsidiumssitzung erfahren, so sei kein umfassendes Meinungsbild der Athleten einzuholen gewesen: „Als mündige Athlet*innen erwarten wir, dass wir in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, und wollen uns ein Meinungsbild über diese Thematik schaffen.“

Eine Kommunikation, die Wogen glättet, ist das nicht. Für wen spricht Jurastudentin Köhler mit der durchaus selbstbewussten Interpretation ihres Aufgabengebietes eigentlich? Für wen unterzeichnet sie offene Briefe? Ein erklecklicher Teil der Kaderschwimmer und ihrer Trainer stellt sich diese Frage. „Wir können gar nichts dazu sagen, was Sarah macht, weil wir gar keinen Einblick haben“, meint etwa Rückenschwimmerin Lisa Graf von der SG Neukölln.

Spricht Köhler, 26, vielleicht für die Seilschaft, die sich um den früheren Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen gebildet hat? Immerhin hatte sie Kurschilgens Rehabilitierung als erste Option gefordert – noch vor der Interimslösung Michael Groß. Warum? Nun, die Beförderung ihres Trainers Berkhahn zum Bundestrainer stammt, ebenso wie die von Bundestrainer Hannes Vitense, aus der Zeit, in der der DSV nach dem Rücktritt von Gabi Dörries von Kurschilgen sowie den Vizepräsidenten Wolfgang Hein, Uwe Brinkmann und Kai Morgenroth als eine Art Not-Vorstand geführt wurde. Aus einer Zeit, in der die Magdeburger Trainingsgruppe Berkhahn, verstärkt mit der wohldosierten Kompetenz des früheren Berliner Coaches Norbert Warnatzsch, über nichts zu klagen hatte.

Fünf Landesverbände positionieren sich gegen das neue Präsidium

Seit Ende November 2020 bildet das Team um Präsident Marco Troll, einem Polizeibeamten aus Freiburg, den Vorstand. Sein Ziel: Den Leistungssport als starke Säule erhalten, die Verbandsentwicklung stärken, mehr Gewicht auf den Breitensport legen. Dieser macht den größten Teil der 586.000 Mitglieder des DSV aus, von denen nur 70.000 Wettkampf-Lizenzen haben und etwas mehr als 500 Kaderathleten sind. Letztere sind seit Jahren in der öffentlichen Kommunikation am lautesten vertreten. 13 von 18 Landesverbänden unterstützen den Kurs des neuen Vorstands ausdrücklich, um dem DSV bei Themen von Bäderpolitik über Schwimmausbildung bis Schul- und Rehasport mehr Gewicht zu verschaffen.

Fünf Landesverbände nahmen die Freistellung Kurschilgens und die Diskussion um seinen Nachfolger zum Anlass, gegen das neue Präsidium zu schießen. Zum Beispiel mittels eines offenen Briefes des ehemaligen Vorstandsmitglieds Hein, gleichzeitig Präsident des Landessportverbandes Niedersachsen, der die Zeit Kurschilgens als Leistungssportdirektor als einen der wenigen Zeiträume bezeichnet, in denen „Aktive, Trainer*innen und Betreuer*innen ruhig und konzentriert ihre Arbeit erledigen konnten“. Das mag für Stützpunkte wie den in Magdeburg gelten. Für die in Hamburg, Essen und Potsdam, wo Kurschilgen erfahrene Trainer ausbooten wollte, sicher nicht.

Unangenehme Nachfragen

Aus der Geschäftsstelle des DSV in Kassel ist einiges über Kurschilgen und seine Arbeitsweise zu vernehmen: Unter ihm als Gesamtleiter des hauptamtlichen Personals – er war somit sein eigener Chef – sei die Fluktuation der Mitarbeiter bemerkenswert gewesen, heißt es. Rechtsprozesse haben den Verband bislang viel Geld gekostet.

Ein ehemaliger DSV-Mitarbeiter erzählt, er habe durch Akteneinsicht mitbekommen, dass einige Handlungen des damaligen Vorstandes, etwa das Zusammenschustern eines Haushaltsplans zwei Tage vor der Präsidiumssitzung, seiner Meinung nach „nicht unbedingt der ordnungsgemäßen Geschäftsführung entsprachen“. Also habe er „Nachfragen gestellt. Die waren nicht so angenehm.“ In Sachen Personalführung, sagt er, könne man Kurschilgen „Empathie absprechen“.

Empathie war aber wohl vorhanden bei der Einstellung von Natalie Deschauer, Kurschilgens Freundin, die derzeit beim DSV als Referentin fungiert. DSV-Angestellte berichten, man habe das Gefühl gehabt, der Teilbereich Schwimmen werde „aus dem Wohnzimmer Kurschilgen/Deschauer“ regiert.

Nachdem beim außerordentlichen Haushalt, der den Leistungssport abbildet und der zum großen Teil aus Bundesmitteln finanziert wird, Fragen zur Transparenz nicht ausreichend beantwortet wurden, stellte der Landesverband Nordrhein-Westfalen bei der Mitgliederversammlung im November 2020 einen Antrag auf „Einführung einer transparenten und vollständigen, kostenstellenbasierenden Haushaltsführung“. Dem Antrag wurde mit großer Mehrheit stattgegeben. Kurschilgen aber versuchte, dem neuen Vorstand mit einer von ihm gezeichneten, sogenannten rechtlichen Stellungnahme die Umsetzung des Beschlusses zu untersagen. Warum?

Noch mehr offene Briefe

Und warum schrieb Deschauer vergangene Woche einen offenen Brief an den neuen DSV-Vorstand, in dem steht: „Die letzten Wochen und Monate sind geprägt durch eine intransparente und diffuse Kommunikation, die einen Graben zwischen Vorstand und vielen hauptberuflichen Mitarbeiter*innen hat entstehen lassen, der uns bestürzt. Es fällt uns schwer, in Ihrem Krisenmanagement und Ihrer Kommunikation ein strukturiertes und zukunftsweisendes Vorgehen zu erkennen.“

Es folgen zwölf Fragen, von denen die erste lautet: „Welche konkreten Pflichtverletzungen werden dem bisherigen Direktor Leistungssport (T. Kurschilgen) vorgeworfen, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen?“ Unterzeichnet haben den Brief neben den Bundestrainern Berkhahn und Vitense vier weitere Trainer, darunter Warnatzsch als Bundesstützpunkttrainer Magdeburg, die Athletensprecher Köhler und Tobias Preuß, die ehemaligen Warnatzsch-Athleten Franziska van Almsick, Britta Steffen sowie Paul Biedermann, zwei weitere DSV-Mitarbeiterinnen – und Deschauer.

Doch damit nicht genug der Dreistigkeit: Deschauer bat im Namen der Unterzeichner am selben Tag auch die Agentur RW& um eine Veröffentlichung des offenen Briefes in den Kommunikationsmedien des DSV und auf der Homepage des Verbandes – was RW& ablehnte.

Sarah Köhler schlägt erneut Michael Groß für einen Posten vor

Da die Stelle des Leistungssportdirektors im DSV für die Zeit nach Olympia neu ausgeschrieben werden soll, ist eine Rückkehr Kurschilgens nun undenkbar. Über die genauen Gründe der Trennung schweigt der DSV mit Verweis auf ein laufendes Verfahren. Noch.

Buschkow indessen will nun für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen, „damit die Sportler ihre Olympiavorbereitung weiter vorantreiben können“. Doch seit Freitag wehrt sich Athletensprecherin Köhler vehement gegen die Entscheidung von DSV-Präsident Troll, die Schwimmer als Teilmannschaftsleiter zu den Spielen in Tokio zu begleiten. Das hält Köhler für „nicht akzeptabel“.

Stattdessen schlägt sie erneut Michael Groß für diese Aufgabe vor – oder, falls dies nicht möglich sei: Bundestrainer Vitense. „Wir benötigen jetzt eine kompetente und erfahrene Persönlichkeit, die das Team führen und zusammenhalten kann, die die Athleten*innen erreicht und die nötige Ruhe in ein Team bringt, sowie mit Akzeptanz das Team in Tokio begleitet und führt“, fordert sie. Ruhe scheint erst mal nicht einzukehren im Verband, der eigentlich gerade andere Probleme als den kommunikativ so umtriebigen Leistungssport hat: drohende Bäderschließungen in 17 Prozent der Kommunen bundesweit, gesperrte Hallen und Schwimmkurse, die wegen Corona nicht stattfinden können.