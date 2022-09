Michael-Jordan-Trikot für zehn Millionen Dollar versteigert Ein Trikot der Basketball-Legende Michael Jordan (59) ist in New York für die Rekordsumme von rund zehn Millionen Dollar versteigert worden. Damit sei es das... dpa

New York -Ein Trikot der Basketball-Legende Michael Jordan (59) ist in New York für die Rekordsumme von rund zehn Millionen Dollar versteigert worden. Damit sei es das teuerste je versteigerte Basketball-Trikot, teilte das Auktionshaus Sotheby's nach der Versteigerung mit.