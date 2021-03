Berlin - Im Januar standen noch ein paar Schokoladen-Weihnachtsmänner im Regal. Ein Überbleibsel der Weihnachtszeit, aber vor allem die kleine, süße Belohnung für die Entbehrungen der vergangenen Wochen. Der Entbehrungen für den großen Traum, der am 6. März in Erfüllung gehen sollte. Neben ihrem Geburtstag wollte Michelle Zimmer da die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im Synchronschwimmen feiern, hatte dafür in den vergangenen Wochen viel investiert und geopfert. Auf gemeinsame Zeit mit dem Freund verzichtet, den Werkstudentenjob an der TU Berlin, Fachgebiet Biotechnologie, gekündigt und viele Fahrten zu Lehrgängen auf sich genommen.

Qualifikation wird in den Mai verschoben

Gefeiert wird in dieser Woche aber erst einmal nur der Geburtstag. Die Qualifikation in Tokio wurde verschoben und soll nun Anfang Mai stattfinden. Michelle Zimmer, die diesen Sonnabend 25 Jahre alt wird, könnte sich jetzt ärgern, doch sie zeigt Verständnis. „Die Entscheidung ist nachvollziehbar angesichts der Fallzahlen“, sagt sie, „aber wir sehen es positiv: Jetzt haben wir noch länger Zeit, um unsere Kür zu verfeinern. Unsere Chancen auf Olympia haben sich durch die Verschiebung der Qualifikation sogar erhöht.“



Ein Satz, den die Berlinerin vor einem Jahr so nicht hätte sagen können. Denn eigentlich hatte sie ihre Karriere bereits beendet, sich auf ihr Studium konzentriert. Die Perspektive als Ersatzschwimmerin hinter Marlene Bojer und Daniela Reinhardt war wenig verlockend. Hätten die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr stattgefunden, hätte es Corona nicht gegeben, würde Michelle Zimmer sehr wahrscheinlich aktuell weiter ihrem Studium nachgehen und lediglich weiter im Verein noch ein wenig schwimmen.

Doch nach der Verlegung der Spiele auf 2021 und dem Rücktritt von Daniela Reinhardt wurde das Leben der Berlinerin noch einmal um 180 Grad gedreht. Seit ein paar Wochen ist sie die Partnerin von Marlene Bojer, kann sich für Tokio qualifizieren. „Wenn es um eine Weltmeisterschaft gegangen wäre, hätte ich bestimmt gesagt, dass ich das schon hatte und vielleicht nicht mehr erreichen kann, als ich schon hatte. Aber die Olympischen Spiele fehlten und waren immer mein großer Traum“, erzählt sie über die Entscheidung, die vieles veränderte.

Nachteil nach anderthalb Jahren Pause

Dass sich die beiden Synchronschwimmerinnen schon eine Weile kennen, hat bei der Entscheidungsfindung eine große Rolle gespielt. Seit 2013 sind sie zusammen in der Nationalmannschaft geschwommen, 2018 war Michelle Zimmer als Ersatzschwimmerin auch schon Teil dieses Olympia-Projekts. „Ein Kennenlernen war nicht mehr nötig, es ging nur noch um die Ausführung der individuellen Bewegungen, sich aneinander anpassen“, sagt sie. Auch wenn es für beide Schwimmerinnen schwierig gewesen sei, hatte die Berlinerin gegenüber ihrer in München lebenden Synchronpartnerin aufgrund der anderthalbjährigen Pause einen Nachteil bezüglich des Leistungsniveaus. „Da erst einmal wieder auf ein Level zu kommen, war hart. Konditionell und krafttechnisch. Das ist sportlich gesehen eine große Hürde gewesen“, sagt sie.

Seit Oktober gibt es deshalb wenig Struktur in ihrem Leben. Coronabedingt und durch die unterschiedlichen Wohnorte ist sie viel unterwegs gewesen. Auf Lehrgänge in Heidelberg, München, Kienbaum folgten drei, vier Tage in der eigenen Wohnung in Berlin. Manchmal wurde auch hier trainiert, schließlich sind die Berliner Schwimmhallen für die Bundeskaderathleten verfügbar. Sechs bis acht Stunden wird pro Tag auf den Lehrgängen trainiert, davon sind zwei Stunden Landeinheiten, der Rest findet im Wasser statt. „Aber auch zuhause mache ich nicht frei, sondern habe einmal pro Tag Training, mindestens zwei Stunden“, erzählt Michelle Zimmer, „wenn wir zuhause sind, müssen wir schon darauf achten, dass wir uns regenerieren, weil wir ja eben nicht diesen typischen Rhythmus mit fünf Tagen Training und anderthalb Tagen frei haben. Regenerieren, aber nicht auf der Couch liegen.“

Dort, auf der eigenen Couch hat sie in den vergangenen Wochen auch gemeinsame Abende mit Marlene Bojer verbracht. Immer dann, wenn die in Berlin war, hatte sie auch bei Michelle Zimmer auf einer Matratze im Arbeitszimmer übernachtet. Und andersrum. „Ich fand es so super. Man kocht zusammen, man sitzt abends zusammen, guckt Filme. Vor Weihnachten haben wir Plätzchen gebacken. Man kommt sich näher. Mir hat es Spaß gemacht, und es ist etwas von Normalität“, erzählt die Berlinerin. Gerade beim Kochen haben sie schnell zueinander gefunden. „Ich esse im Moment kein Fleisch und Marlene nur sehr wenig. Wir haben also nur vegetarisch gekocht, womit beide zufrieden waren“, so Zimmer. Nicht nur in der Küche und im Becken ticken die beiden Schwimmerinnen synchron. „Wir sind beide Morgenmuffel, da gibt es keine Probleme, dass die eine viel redet und die andere genervt ist. Wir sind da beide sehr entspannt“, sagt Michelle Zimmer und lächelt.

Die Rückkehr ins Schwimmbecken und die Lehrgänge tun ihr gut. Auch wenn längst nicht alles so ist, wie sie es ohne die ständige Begleitung eines Virus kennt. In Kienbaum merke man die Angespanntheit aller Athleten, die dort trainieren. Beim Essen etwa „sitzt jeder an einem Einzeltisch, guckt in die gleiche Richtung wie die anderen. Das ist wie bei einer Abi-Prüfung“, sagt Michelle Zimmer, „man spricht kaum mit anderen Sportlern, man sieht sie nur. Das ist schon anders.“ Kein Minigolf oder Beachvolleyball, keine Regeneration im Whirlpool oder der Sauna. Dafür möglichst große Sicherheit für alle Sportler.

Regelmäßige Corona-Tests vor Lehrgängen

Michelle Zimmer und Marlene Bojer werden regelmäßig getestet – vor jeder Maßnahme ein PCR-Test und am Anreisetag sowie alle vier Tage ein Schnelltest. „Ein positiver Test wäre ein Beinbruch“, so Zimmer. Von einigen Leistungssportlern habe sie gehört, dass diese nach einer Infizierung mit Covid19 ziemlich zu kämpfen hatten, um wieder auf ein Leistungsniveau zu kommen und sich fühlen, als würden sie von der Kondition ein halbes Jahr zurück sein. „Und das wäre fatal“, sagt die Berlinerin.

Stattdessen voller Fokus auf das Training und die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Eigens dafür hat das Duo die Musik geändert. Statt „Toxic“ von Britney Spears ist jetzt „A big part of a big sun“ aus den Boxen über und unter Wasser zu hören. Französische Elektromusik mit klassischen Elementen der Künstlerin Delaurentis statt Popmusik aus den USA. Bei den meist älteren Wertungsrichtern kommt „ein Popsong meistens weniger gut an“, sagt Michelle Zimmer. International sollte es eher klassisch, instrumental sein, aber auch den Zuschauer einfangen.

Das Duo aus Berlin und München ist mit der Auswahl zufrieden und arbeitet seit Wochen an der sportlichen Synchronität zur Musik. Insofern ist es gar nicht so schlimm, dass es bis zur Olympia-Qualifikation noch ein paar Wochen dauert. So können Michelle Zimmer und Marlene Bojer am 6. und 18. März ihre Geburtstage in Deutschland feiern. Und auf Schokoladen-Osterhasen umschwenken.