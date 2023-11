Mikaelian gewinnt WM-Titel im Cruisergewicht

Miami -Der in den USA lebende armenisch-deutsche Profiboxer Noel Mikaelian hat den WM-Titel im Cruisergewicht gewonnen. Der 33-Jährige besiegte unter armenischer Flagge in Miami den Kongolesen Ilunga Makabu in der Gewichtsklasse bis 90,7 Kilogramm durch technischen k. o. in der dritten von zwölf Runden.

„Ich bin überglücklich, endlich diesen grün-goldenen WBC-Gürtel zu haben, den prestigeträchtigsten, das war schon immer mein Traum“, sagte Mikaelian nach dem Kampf bei „sport.de“ und „ntv.de“.

Der Titel des Verbands WBC war zuvor vakant gewesen. Mikaelian siegte damit in 27 Kämpfen, darunter in 12 durch Knockouts. Zwei Niederlagen weist seine Bilanz auf. Früher kämpfte der lange in Hamburg lebende Profiboxer für den damaligen Sauerland-Boxstall.