Öffentliche Äußerungen zum Sachverhalt rund um den Fall Marius Gersbeck gibt es von Hertha BSC derzeit nicht. Angesprochen auf die Personalie verwies insbesondere Sportdirektor Benjamin Weber zuletzt immer wieder auf das laufende Verfahren. Bis auf den Ausschluss vom Mannschaftstraining und vom Spielbetrieb wurden bislang keine Konsequenzen gezogen. Das machen jetzt andere. Ein Name, der nun öffentlich wurde: Minh-Khai Phan-Thi.

Die 49-Jährige ist eine langjährige Anhängerin von Hertha BSC und besucht regelmäßig die Heimspiele des nunmehrigen Zweitligisten. Sie fiebert, wie sie oft sagte, intensiv mit den Blau-Weißen mit. Seit 2013 ist die Schauspielerin, die in Darmstadt geboren wurde und die Tochter vietnamesischer Einwanderer ist, Mitglied im Kuratorium der Hertha-BSC-Stiftung, die sich um gesellschaftliche und soziale Projekte kümmert, sich der Traditionspflege widmet und vor allem auch die Hertha-Akademie unterstützt. Nun will sie, wie der Berliner Zeitung bestätigt wurde, wegen des laschen oder besser ungeklärten Umgangs der Vereinsgremien von Hertha im Fall Gersbeck das prominent besetzte Kuratorium verlassen.

Marius Gersbeck stand einst bei den Hertha-Ultras in der Ostkurve

Die Fakten: Marius Gersbeck, 28 Jahre alt, gestandener Torhüter und Vater von drei Söhnen – darunter Zwillingen – war im Sommer 2023 für 300.000 Euro Ablöse vom Karlsruher SC zu seinem Heimatverein Hertha BSC zurückgekehrt, dem er seit seiner frühesten Jugend innig verbunden ist. Gersbeck gilt als „Hertha-verrückt“, stand als Jugendlicher einst in der Ostkurve des Olympiastadions bei den Ultras und gab im Dezember 2013 bei einem 2:1-Auswärtssieg der Hertha bei Borussia Dortmund vor 80.000 Zuschauern sein viel beachtetes Bundesliga-Debüt. Nach dem Spiel sprang er auf den Zaun vor dem Block der Hertha-Fans und feierte den unerwarteten Triumph. Später verhinderten Verletzungen und die starke Konkurrenz auf der Torhüter-Position weitere Erstligaspiele.

Gersbeck wurde ausgeliehen, entwickelte sich aber in der Zeit von 2019 bis 2023 beim Karlsruher SC zu einem der besten Keeper der Zweiten Bundesliga. Bei Hertha sollte er nun unter Trainer Pal Dardai zur Nummer eins aufsteigen, als Meinungsführer auftreten, und es gab sogar Überlegungen, ihn zum Kapitän zu ernennen. Doch dann folgte der Eklat im Trainingslager der Hertha im Juli in Zell am See in Österreich. Gersbeck hatte sich unerlaubt vom Teamhotel entfernt und war danach in eine nächtliche oder fast morgendliche Schlägerei verwickelt. Einer Person schlug er einen Zahn aus, zudem war dessen Nase nach der Auseinandersetzung gebrochen. Das Opfer, ein Österreicher, musste ins Spital eingeliefert werden.

Herthas Geschäftsführer Thomas E. Herrich suspendierte Gersbeck vorübergehend und schickte ihn sofort nach Hause. Nach langen Ermittlungen der Polizei erhob vor wenigen Tagen die Staatsanwaltschaft Salzburg Anklage gegen Gersbeck „wegen schwerer Körperverletzung“. Der Prozess ist für den 28. September angesetzt. Dem Torhüter, im Verein bislang allseits beliebt, droht gar eine Gefängnisstrafe. In Berlin trainiert er allerdings abseits vom Team und individuell. Sein Verhalten hatte ihm bei Hertha niemand zugetraut.



Dieser weitere Umgang mit Gersbeck aber ist im Verein sehr umstritten. Trotz der heftigen Beschuldigungen haben sich die Vereinschefs noch zu keiner endgültigen Entscheidung durchgerungen. Gibt man ihm eine zweite Chance oder suspendiert man ihn endgültig? Natürlich wollen alle Gremien zuerst das Urteil nach dem Prozess in Salzburg abwarten, aber die Tendenz geht Richtung Trennung vom Keeper.

Minh-Khai Phan-Thi zieht Konsequenzen

Die Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi hat nun als erste Prominente aus dem unguten Schwebezustand Konsequenzen gezogen. Sie informierte den Vorsitzenden der Hertha-Stiftung, den ehemaligen Hertha-Präsidenten und späteren Aufsichtsratschef, Bernd Schiphorst, 80, dass sie das Kuratorium verlassen will. Schiphorst bestätigte dies gegenüber dieser Zeitung. Er informierte den amtierenden Hertha-Präsidenten Kay Bernstein über den Vorgang. Minh-Khai, die sich bislang nicht öffentlich äußerte, stört der Umgang der Gremien in der Causa Gersbeck. Sollte sie das Kuratorium verlassen, wäre das ein starker Verlust, da sie sich sehr aktiv in die Arbeit einbrachte.

Minh-Khai Phan-Thi zieht Konsequenzen aus dem sehr umstrittenen Umgang von Hertha BSC mit Torwart Marius Gersbeck. Stefan Schmidbauer/imago

Die Hertha-Stiftung wurde 2002 zum 110. Vereinsgeburtstag von Bernd Schiphorst gegründet und konnte schon viele Erfolge bei sozialen Projekten verzeichnen. Neben Minh-Khai Phan-Thi gehören dem Kuratorium unter anderem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner, der ehemalige Innenminister Otto Schily und Lala Süßkind (Geschäftsführerin Jüdisches Bildungswerk Berlin) an.

Bei Hertha tagten inzwischen neben Präsidium, dem Aufsichtsrat der KGaA, dem Aufsichtsrat des e.V. und dem Ältestenrat auch das Vereinsgericht im Fall Gersbeck. Die Polizeiakten mit den Ermittlungsergebnissen liegen den Gremien allerdings nicht vor. Präsident Kay Bernstein hofft noch immer bei einem entsprechenden, eher milden Urteil in Salzburg auf eine mögliche Rehabilitierung des Torhüters. Die Meinungen driften auseinander und der Umgang mit Gersbeck wird heftig diskutiert. Die Mehrheit in den Gremien tendiert zumindest im Moment für eine Trennung. Eine endgültige Entscheidung muss allerdings Herthas Geschäftsführer Thomas E. Herrich treffen.