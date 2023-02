Minimum ein Punkt: Niederlechner will mit Hertha überraschen Neuzugang Florian Niederlechner von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat durch den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen Mut gefasst. „Wir müssen mutig agie... dpa

Berlin -Neuzugang Florian Niederlechner von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat durch den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen Mut gefasst. „Wir müssen mutig agieren. Wenn man nur abwartet, kann man die Minuten zählen, wann es scheppert“, sagte der 32 Jahre alte Angreifer in einer Medienrunde am Mittwoch im Hinblick auf das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). „Wir müssen aggressiv sein, dann hoffe ich auf einen Punkt als Minimum.“