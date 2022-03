Wolfsburg/Berlin - In gewisser Weise, wenn man nur die spielerische Leistung als Maßstab zugrunde legt, hat der 1. FC Union Berlin seinen Aufschwung fortgesetzt. Wer allerdings nur die Zahlen im Blick hat, wird für die Eisernen nach dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg zu einem anderen Schluss kommen. Denn das war nach 90 sehr interessanten Fußballminuten auf der Anzeigetafel zu lesen: Wolfsburg 1, Union 0. Wie bitter, im Besonderen nach einer zweiten Hälfte, in der die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in jedweder Hinsicht überlegen und zu zahlreichen Torchancen gekommen war.

Und eine Tatsache sei an dieser Stelle gleich noch vermerkt: Max Kruse spielte an diesem Nachmittag tatsächlich nur eine Nebenrolle, war kaum zu sehen. Florian Kohfeldt, sein Trainer beim VfL, tat schließlich das, was Kruse gar nicht mag: Er wechselte ihn in der 85. Minute aus.

Der Prolog für dieses Spiel stand ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. „#stopwar“ war auf den Banden rings um das Spielfeld zu lesen, der Platzwart des VfL hatte den Mittelkreis mit seinem Kalkwägelchen in ein Friedenssymbol, genauer gesagt in das CND-Symbol verwandelt. Dieses Symbol, entworfen im Jahre 1958 vom britischen Künstler Gerald Holtom für den weltweit ersten Ostermarsch, trugen die Wolfsburger auch auf ihrem Trikot. Zudem wurde vor dem Anpfiff noch John Lennons „Give peace a chance“ vom Band gespielt, dazu noch eine Schweigeminute. Und erst dann ging es um Fußball.

Dabei musste Fischer, der seine Startelf im Vergleich zum erfolgreich gestalteten Pokalviertelfinale gegen den FC St. Pauli auf vier Positionen verändert hatte, erst mal mit ansehen, wie seine Mannschaft unter Druck gesetzt wurde. Es galt für die Abwehrreihe, in der Bastian Oczipka für Niko Gießelmann, Dominique Heintz für Paul Jaeckel und Julian Ryerson für Christopher Trimmel zum Einsatz kamen, gleich mal hellwach zu sein. Allerdings war in der 3. Minute auch ein wenig Glück vonnöten, um nicht in Rückstand zu geraten.

Die erste Schrecksekunde nach drei Minuten

Nach einer etwas unsauberen Abwehraktion von Robin Knoche kam aus 18 Metern jedenfalls Xaver Schlager frei zum Volleyschuss. Der Österreicher traf den Ball nahezu perfekt, aber schließlich auch nur den Pfosten, was nicht nur den 2500 mitgereisten Fans der Eisernen einen gehörigen Schrecken einjagte.

Über den einen oder anderen gewonnenen Zweikampf, über ein paar Ballstafetten fanden die Unioner aber alsbald ihren Rhythmus. Ja, die Köpenicker dachten nicht nur ans Verteidigen, sondern auch ans Stürmen. Wobei die erste wirklich gute Chance in Folge eines Eckballs zustande kam. Oczipka flankte dabei von rechts mit links nach innen, Dominique Heintz kam am Fünfmeterraum an den Ball, lenkte diesen auch Richtung Tor, aber VfL-Keeper Koens Casteels konnte parieren. Elf Minuten waren da gespielt.

Da waren bei Union tatsächlich nicht nur Wille und Wucht im Spiel, sondern auch die Absicht, immer wieder spielerische Lösungen zu finden. Andererseits hatte dieses Mitspielenwollen zur Folge, dass auch die Wolfsburger zu ihren Chancen kamen. Keeper Andreas Luthe, der wieder anstatt Frederik Rönnow im Tor stand, tat sich dabei als Torjubelverhinderer hervor, zweimal gegen Bartosz Bialek, der es einmal mit dem rechten Fuß aus 16 Metern (21.), beim zweiten Mal mit dem Kopf aus sechs Metern Torentfernung versuchte (23.).

Referee Ittrich trifft eine zweifelhafte Entscheidung

Maximilian Arnold war dabei Flankengeber, so wie beim anschließenden Eckball, den der Wolfsburger Kapitän in sehr hohem Tempo vors Unioner Tor schlug. Taiwo Awoniyi versuchte sich an einer Kopfballabwehr, auch Luthe, aber der Stürmer kam vor dem Torhüter an den Ball, lenkte diesen ins eigene Tor, während Luthe ungebremst durch den Fünfmeterraum segelte. Ein Missverständnis mit Folgen: Wolfsburg führte 1:0, ging mit dieser Führung auch in die Halbzeitpause.

Aus ebendieser kamen die Eisernen personell unverändert aufs Spielfeld zurück, und doch wirkten sie noch einen Tick bissiger, einen Tick entschlossener als in der ersten Hälfte. Rani Khedira versuchte es mit einem Fernschuss (47.), Sheraldo Becker legte eine Minute später auf Awoniyi quer, doch dessen Schuss ging nur ans Außennetz. Und in der 54. Minute traf Schiedsrichter Patrick Ittrich im Nachgang einer Szene, bei der Becker letztlich ins Tor getroffen hatte, eine zweifelhafte Entscheidung. Er ahndete einen Einsatz von Awoniyi bei einem vorangegangenen Zweikampf mit Arnold als Foul. Fischer tobte, aber Toben bringt in so einem Fall nichts. Sondern dranbleiben.

Das machten seine Spieler auch. Sie erspielten sich weitere Chancen. Awoniyi brachte Casteels in der 62. Minute mit einem Kopfball zum Fliegen. Auch Anthony Ujah, der spät ins Spiel gekommen war, war dem Ausgleich ganz nah. Doch nach Vorarbeit von Sven Michel, der ebenfalls eingewechselt worden war, zielte er mit dem Kopf nicht gut genug. Auch Andreas Voglsammer, der Pokalheld, hatte noch zwei ziemlich gute Einschussmöglichkeiten, die eine in der 89. Minute, die andere in der Nachspielzeit. Doch es sollte nicht sein.