Berlin - Auf die sonst bei Eisbären-Pressekonferenzen übliche Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische musste, nein, wollte Serge Aubin gar nicht erst warten. Der Berliner Trainer hatte die Frage ganz genau verstanden und antwortete aus vollster Überzeugung darauf, was denn seine Mannschaft in dieser Finalserie gegen München auszeichnet, was sie selbst einen Terminkalender mit vier Spielen in zuletzt fünf Tagen inklusive Reisen nach Mannheim und München scheinbar mühelos wegstecken lässt: „Großes Herz, riesiges Herz“, antwortete Aubin auf Englisch und klopfte sich dabei auf die Brust. Eine Übersetzung brauchte es nicht. Jeder hatte verstanden, was der Trainer meinte, weil jeder es zuvor in der erstmals seit dem 8. März 2020 ausverkauften Arena am Ostbahnhof sehen konnte.

Nach Blaine Byron fällt auch Zach Boychuk aus

Da stand am Montagabend nach den tags zuvor 84 Minuten in München eine Mannschaft auf dem Berliner Eis, die sich von Rückschlägen offenbar nicht von ihrer Mission Titelverteidigung abbringen und nicht aus der Bahn werfen lässt. Eine Mannschaft, die bereits vor dem Spiel den Ausfall von Play-off-Topscorer Blaine Byron wegstecken und Mitte des zweiten Drittels auch noch den verletzungsbedingten Verlust von Zach Boychuk kompensieren musste und dennoch am Ende als Sieger die Eisfläche verlassen konnte. „Es ist sehr schade, wenn uns zwei Schlüsselspieler fehlen. Aber das Team hat nicht aufgegeben, sondern Willen gezeigt“, sagte Dominik Bokk, Torschütze zum 2:1 – dem Endstand in Spiel drei und Gesamtstand in der Finalserie gegen München.

Dort, in der bayrischen Landeshauptstadt, kann am Mittwoch (19.30 Uhr) bereits die Entscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft fallen – die Eisbären haben den ersten Matchball zur Titelverteidigung, München steht mit dem Rücken zur Wand und hat in eigener Heimspielstätte zudem eine negative Saisonbilanz. „Wir haben sehr viel Selbstvertrauen, haben alle Spiele in München gewonnen und möchten auch diesmal gewinnen. Wir fühlen uns auswärts sehr wohl“, sagte Bokk, kurz nachdem Zach Boychuk schon wieder halbwegs gerade, aber mit einer Kühlbox in der Hand die Arena am Ostbahnhof verlassen hatte und damit den Kampfgeist der Berliner versinnbildlichte.

Mit 1:0 hatte der Kanadier die Eisbären am Montag noch in Führung gebracht, fiel im zweiten Drittel nach einem nicht geahndeten Crosscheck vor dem Münchener Tor aber verletzt für den Rest der Partie aus. Bereits in der Pressekonferenz aber konnte Serge Aubin ein wenig Entwarnung geben: „Er fühlt sich schon wieder viel besser“, sagte der Eisbären-Trainer. „Wir müssen sehen, wie es ihm geht, aber er wird in jedem Fall mit uns nach München fahren.“ Noch etwas mehr als der Rest des Teams wird er sich bis zum Spiel am Mittwoch „regenerieren, gut essen und viel trinken“, wie es Aubin seinen Spielern riet, um körperlich und mental fit für die möglicherweise schon entscheidende Partie zu sein.

Frank Hördler setzte das direkt nach intensiven 60 Minuten um, ließ sich intensiv von den Physiotherapeuten behandeln. „Kompliment an die gesamte Mannschaft“, lobte der Kapitän, während er sein verdientes Abendessen verputzte, die jüngste Energieleistung seiner Mitspieler. „Das Adrenalin und die Vorfreude, der Wille und die Lust darauf, spielen zu wollen, gehen über alles hinaus. Ich habe keinen gesehen, der von der Kondition oder der Kraft irgendwo abgefallen wäre – und das ist Charakter.“ Nach dem Ausfall von Byron und der Verletzung von Boychuk „da einfach weiterzumachen und nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern weiter hart zu arbeiten, da gehört viel dazu und das haben wir gemacht. Wir haben alles, was wir hatten, reingehauen.“

City-Press/Marco Leipold Für Eisbären-Angreifer Zach Boychuk (blau) war das dritte Finalspiel nach einem nicht geahndeten Crosscheck vorzeitig beendet.

Das Wissen darum, den Titel verteidigen zu können und bereits in wenigen Tagen in den dann mehr als verdienten Urlaub gehen zu können, setzt offenbar noch einmal Kräfte frei, die man den Spielern im Vorfeld der Finalserie und der nicht vorhandenen Pause nach der Fünf-Spiele-Serie gegen Mannheim nicht zutrauen musste. Nach nun mittlerweile drei absolvierten Partien aber ist der vermeintliche Münchener Energievorteil ob der vorherigen einwöchigen Spielpause aufgebraucht. Der Kopf, die Mentalität, entscheidet über den Ausgang der Serie. „Es ist ein Do-or-Die-Spiel. München wird uns alles entgegenwerfen und mit Leidenschaft spielen“, sagte er. „Wir müssen so hart kämpfen, wie es geht. Aber dafür sind wir bereit.“

Frans Nielsen möchte im letzten Profijahr seinen zweiten Titel

Vor allem Angreifer Frans Nielsen. Der Däne ist nicht nur wegen seiner zwei Tore beim 3:2-Sieg nach doppelter Overtime in München mittlerweile zu einem der Schlüsselspieler geworden. Bei aller Erfahrung, die er in über 1500 Profispielen gesammelt hat, geht auch der Rhythmus der vergangenen Tage an ihm nicht spurlos vorbei. „Jeder hat so hart wie möglich gearbeitet, aber man konnte die Erschöpfung auf beiden Seiten sehen“, sagte der 38-Jährige. Um die Schwere der Aufgabe am Mittwoch weiß er ganz genau, aber hat in seiner letzten Saison als Profispieler eine ganz besondere Motivation: „Ich habe nur einen Titel in meiner Karriere gewonnen, in meinem ersten Jahr in Dänemark. Das ist jetzt mein letztes Jahr: Ich hoffe also, dass ich mit einem Titel gestartet bin und mit einem aufhören kann.“ Wenn alles optimal läuft, kann ihm dieser Wunsch schon am Mittwochabend erfüllt werden.