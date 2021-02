Berlin - Johannes Thiemann ist keineswegs klein. Mit seinen 2,06 Metern wirkte aber selbst er vor vier Wochen im Duell mit Walter Tavares fast unscheinbar. So ist es meist, wenn der 2,20 Meter große Center von Real Madrid auf dem Feld steht und alle körperlich einfach überragt. Und doch sahen sich wieder einmal viele in ihrer Bewertung des Kaders von Alba Berlin darin bestärkt, dass die sportlich Verantwortlichen auf der Position des Centers noch einen Spieler vom Schlage eines Walter Tavares gebrauchen können. So einen klassischen Brettcenter, der defensiv alles abräumt und offensiv Rebounds sammelt sowie einfache Punkte beisteuert.

Premiere gegen Panathinaikos Athen?

In Ben Lammers wurde zwar ein 2,08 Meter großer Center verpflichtet, doch gehört der US-Amerikaner eher zur Gattung des mit einem weichen Wurfhändchen ausgestatteten Offensivspielers, der zwar defensiv auch mit einigen Block zu gefallen weiß, dem aber doch noch die entscheidenden Zentimeter und Kilos fehlen, um einen Tavares in Bedrängnis bringen zu können. Und so hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass auch die Berliner Führungsriege noch nach einem solchen Spieler fahnde. Am Donnerstag nun folgte die Bekanntgabe der Verpflichtung von Christ Kamoudje. Einschlägige Foren hatten bereits vor einigen Tagen über einen sehr großen Trainingsgast bei Alba berichtet und lagen damit goldrichtig. 2,21 Meter soll der 24-jährige Center aus dem Tschad, der bis 2023 unterschrieben hat, groß sein und damit bereits am Freitagabend (20 Uhr) im Heimspiel gegen Panathinaikos Athen die Lücke füllen, die bei den Berlinern vor allem im Laufe der Euroleague-Saison immer wieder sichtbar wurde. „Er bringt eine außergewöhnliche Größe und einen guten Charakter mit und wird gut in unser Team passen“, ist Himar Ojeda überzeugt.

Albas Sportdirektor beobachtet Kamoudje, wie auch viele andere Zugänge zuvor, schon eine ganze Weile. „Seit seiner College-Zeit habe ich ihn mehrfach live beobachten können. Er passt sehr gut zu unserer Philosophie, interessante, vielversprechende Spieler bis auf ihr höchstes Level zu entwickeln“, so Ojeda. Davon war er auch einst überzeugt, als er Walter Tavares verpflichtete. Den Riesen von Real Madrid holte Ojeda 2010 nach Gran Canaria und ließ ihn von seinen damaligen Trainern zu einem der heute dominantesten Center in Europa ausbilden. Auch Christ Kamoudje „will sich verbessern, und wir freuen uns darauf, jetzt viel mit ihm daran zu arbeiten“, so Ojeda.

Welches Potenzial in dem 24-Jährigen schlummert, hat er nach seinen vier Jahren am College (2015-2019) vor allem in der Saison 2019/2020 beim Farmteam des NBA-Clubs Philadelphia 76ers in der G-League unter Beweis gestellt. Bis zum Corona-Abbruch legte er für die Delaware Blue Coats im Schnitt 11,3 Punkte, 10,9 Rebounds und 4,0 Blocks pro Partie auf und wurde zum besten Verteidiger der Liga ernannt. Eine besonders beeindruckende Leistung lieferte er gegen die Erie BayHawks ab, gegen die er nicht nur 18 Punkte und 20 Rebounds sammelte, sondern vor allem zwölf Würfe seiner Gegenspieler blockte. Wer nicht bis zum Freitagabend und seiner möglichen Premiere im Alba-Trikot warten kann, dem sei ein Zusammenschnitt dieser Leistung ans Herz gelegt, die in 2:11 Minuten auf Youtube zu sehen ist. Und in dem seine Gegenspieler so wirken, wie Johannes Thiemann vor vier Wochen gegen Walter Tavares.

Alba hat noch neun Spiele in der Euroleague

Es ist fast ein wenig schade, dass es in dieser Saison nicht mehr zum Duell der beiden Riesen Tavares und Koumadje kommen wird. Während sich Real Madrid für die Play-offs qualifizieren wird, geht es für Alba Berlin in den verbleibenden neun Euroleague-Spielen vor allem darum, sich so teuer wie möglich zu verkaufen und noch den einen oder anderen Sieg zu landen. Gerade in der europäischen Königsklasse „ist das Talentlevel extrem hoch“, sagt Alba Berlins Riese, „die Liga ist sehr spannend und anspruchsvoll.“

Nach seinen zwei Gastspielen für Estudiantes Madrid in der ACB und Ende Dezember bei Avtodor Saratov in Russland sieht der 24-Jährige sein Engagement bei Alba Berlin als Chance: „Ich freue mich darauf, mich in der Bundesliga und der Euroleague auf höchstem Niveau beweisen zu können.“ Und Alba Berlin darf sich freuen, jetzt auch einen Riesen im Team zu haben, der die Gegenspieler überragt. Ein Riese, der das Spiel an beiden Seiten des Feldes entscheidend beeinflussen kann.