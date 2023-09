Mit dem „Berliner Weg“ kommt Hertha BSC dem „Mini-Ajax“ immer näher

Manchmal hilft ein Blick zum Nachbarn, um den eigenen Horizont zu erweitern. Das gilt auch im Fußball. So hat das berühmte Ajax Amsterdam den schlechtesten Saisonstart seit 1964 in der holländischen Eredivisie hingelegt. Am Wochenende wurde der Klassiker zwischen Ajax und Feyenoord Rotterdam beim Stand von 0:3 wegen Ausschreitungen abgebrochen. Zudem entließ Ajax in Sven Mislintat seinen deutschen Sportdirektor. Ajax muss sparen und seinen Gehaltsetat senken. Dennoch bleibt Ajax ein bedeutender Name mit einer riesengroßen Tradition und einem üppig gefüllten Trophäenschrank. Die berühmte Talenteschmiede „De Toekomst“ (die Zukunft) brachte und bringt immer wieder Klasse-Spieler hervor.

Trainer Pal Dardai sieht Ajax Amsterdam als Vorbild

Warum schreibe ich das an dieser Stelle? Weil ich einst selbst viele überragende Ajax-Spieler bestaunt habe und vor allem, weil Hertha-Trainer Pal Dardai ein großer Anhänger von Ajax ist. Schon vor vielen Jahren schwebte dem Ungarn ein „Mini-Ajax“ bei Hertha BSC vor. Seinen Visionen von einst ist man zuletzt ein ganz kleines Stück näher gekommen. Möglich wird das, weil fast auf den Tag genau vor acht Monaten Präsident Kay Bernstein den „Berliner Weg“ ausrief und als „strategischen Kurswechsel“ titulierte. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz.

Der Plan war – aus Überzeugung und auch aus finanzieller Not heraus –, Persönlichkeiten in die Verantwortung zu bringen, die die Hertha-DNA in sich tragen, und so viele Talente wie möglich aus der vereinseigenen Akademie in die Profimannschaft zu integrieren. Mit Bernstein, dem neuen Sportdirektor Benjamin Weber, dem neuen Direktor Akademie und Lizenzbereich Andreas „Zecke“ Neuendorf und dem Geschäftsführer Thomas E. Herrich, der seit 23 Jahren in wichtigen Funktionen bei Hertha BSC tätig ist, stehen Herthaner an der Spitze, deren Leben schon lange mit dem Verein eng verbunden ist. Und mit Pal Dardai agiert eine Klub-Ikone als Cheftrainer.

Aus der Akademie haben seit 2001 rund 80 Talente bei Hertha und natürlich später erst bei vielen anderen Vereinen den Sprung in den Profifußball geschafft. Derzeit gehört ein Dutzend der Akademie-Absolventen zum Aufgebot von Pal Dardai in der Zweiten Liga. In jedem Spiel kamen bislang vier oder gar sechs Jungprofis zum Einsatz. Zum Stamm zählen Marton und Palko Dardai, Linus Gechter, Marten Winkler und Pascal Klemens. Die neue, wichtige Achse bilden natürlich die externen und erfahrenen Zugänge Toni Leistner (33), Andreas Bouchalakis (30), Fabian Reese (25) und Haris Tabakovic (29), die von Talenten umgeben sind. Ich glaube, dieser erfrischende Mix besitzt Zukunft. Zuletzt hat es endlich wieder Spaß gemacht, der Mannschaft zuzusehen.

Ein Vereinsmitglied stellt Abwahlantrag gegen Präsidium und Aufsichtsrat

Wenn am 15. Oktober die Hertha-Mitgliederversammlung steigt, wird das Gros der Anhänger diesen „Berliner Weg“ garantiert weiter befürworten. Dennoch hat ein unzufriedenes Vereinsmitglied einen Antrag gestellt, Kay Bernstein, das gesamte Präsidium samt Aufsichtsrat abzuwählen. Der Antragsteller wirft Bernstein Lügen in Bezug bei der Wahl des Hauptsponsors, den Abstieg, finanzielle Misswirtschaft und eine katastrophale Außendarstellung vor. Natürlich dürfen und sollten Maßnahmen hinterfragt werden. Die Mitglieder werden dieses Störfeuer richtig einzuordnen wissen.

Noch einmal zurück zu Ajax Amsterdam. 1995 sah ich das Finale der Champions League zwischen Ajax und dem AC Mailand (1:0). Beim Sieger standen sogar sechs Profis auf dem Platz, die einst in der Talentschmiede ausgebildet worden waren: Michael Reizinger, Edgar Davids, Frank und Ronald de Boer, Clarence Seedorf und Patrick Kluivert, die alle zu Stars reiften. Wie wäre es, wenn Hertha BSC in den kommenden Jahren das DFB-Pokalfinale im eigenen „Wohnzimmer“, dem Olympiastadion, erreicht und ein halbes Dutzend Spieler aus der Akademie in der Mannschaft stehen? Auch in schweren Zeiten ist Träumen erlaubt.