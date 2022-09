Mit einem gereiften Dennis Schröder und Teamgeist auf dem Weg zur Medaille?

Während Maodo Lo in seinem letzten Interview kurz vor der Kabine noch über die Stimmung in der Halle sprach, sich für die Unterstützung der Fans bedankte, hörte man im Hintergrund Dennis Schröder gegen die Wände schlagen. Vor Freude schrie der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft laut „Halbfinale“ in die Katakomben der Arena am Ostbahnhof und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Lo hingegen wirkte, dafür, dass Deutschland gerade den EM-Favoriten Griechenland mit 107:96 aus der Halle gefegt und das Halbfinale im Turnier erreicht hatte, recht nüchtern und sachlich in seiner Analyse. Der Berliner sprach über die Verteidigung als Schlüssel zum Sieg und den Fokus, Giannis Antetokounmpo, den Superstar der Griechen, aus dem Spiel zu nehmen. Und davon, dass man sich nun auf das Halbfinale am Freitag (20.30 Uhr) gegen Spanien neu vorbereiten und das Beste geben müsse.

Deutsche Basketballer wirken nach Sieg gegen Griechenland überwältigt

Anders als die zwei Tage zuvor an gleicher Stelle feiernden Italiener wirkte das deutsche Team, egal mit wem man in der Mixed-Zone sprach, in erster Linie glücklich, aber irgendwie auch überwältigt. Die 40 Minuten Netto-Spielzeit hatten sich auf gut zwei Stunden auf dem Feld der mit 14.073 Zuschauern erstmals in der Hauptrunde ausverkauften Berliner Arena ausgedehnt, den Spielern körperlich, aber vor allem mental alles abverlangt. Dass im Ergebnis nicht nur das beeindruckende 107:96 als Ergebnis dabei herauskam, sondern die deutsche Mannschaft eins der besten Länderspiele in der Verbandsgeschichte auf das Parkett zauberte, dürfte den Spielern um den herausragenden Dennis Schröder wohl erst am freien Mittwoch bewusst geworden sein.

Unter den Augen von Dirk Nowitzki und Patrick Femerling, die 2005 bei der Europameisterschaft das Finale gegen Griechenland verloren hatten, aber mit Silber die bislang letzte deutsche Medaille gewonnen hatten und die diesmal als Experten bei der erfolgreichen Free-TV-Premiere von RTL in die Übertragung eingebunden waren, konnten die Zuschauer eine Mannschaft sehen, die jetzt tatsächlich realistische Chancen auf den Gewinn einer Medaille hat. „Als ich im Oktober sagte, dass ich eine Medaille bei der Eurobasket gewinnen möchte, dachten die Leute, dass ich verrückt bin, aber wir glauben weiter daran“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert in seiner gewohnt ruhigen Art nach dem Spiel.

Der Kanadier hatte trotz der Ausfälle oder Absagen von Spielern wie Maxi Kleber, Tibor Pleiß, Moritz Wagner, Isaac Bonga oder Isaiah Hartenstein immer an seine Mannschaft und ihre Stärken geglaubt. Und sie in seiner ganz eigenen Art in der Vorbereitung zu einer Einheit geformt, die miteinander nur so vor Spaß sprüht. Schon im vergangenen Jahr, unter seinem Vorgänger Hendrik Rödl, gelang dem auch damals qualitativ nicht besten deutschen Team durch eine unglaubliche Teamchemie die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio und dort sogar der Sprung ins Viertelfinale.

Dennis Schröder war damals nur Zuschauer, wollte auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber in der NBA kein Verletzungsrisiko eingehen. Vielleicht aber hat er in seiner Rolle als Beobachter und Unterstützer von der Tribüne seine wichtigste Lektion als Spieler gelernt. In den Jahren zuvor wurde er gerne mal als egoistischer Spieler abgestempelt, befeuerte diese Einschätzung auch durch durchwachsene Auftritte bei der Weltmeisterschaft 2019, als vom deutschen Kader viel mehr als das Aus nach der Vorrunde erwartet wurde. Drei Jahre später zeigte Schröder zwei Tage vor seinem 29. Geburtstag unter den Augen der 14.073 Fans in der Arena am Ostbahnhof und den in der Spitze mehr als 2,5 Millionen RTL-Zuschauern seine wohl beste Leistung im Trikot der Nationalmannschaft.

Dennis Schröder überzeugt auf und neben dem Feld

Auch in diesem Sommer hat Schröder noch keinen Vertrag bei einem NBA-Team unterschrieben, dafür aber noch einmal kräftig die Werbetrommel für lukrative Angebote gerührt. Denn: Gegen die Griechen legte der flinke Aufbauspieler nicht nur 26 Punkte auf, sondern verteilte auch acht Assists und traf alle sieben Freiwürfe. Viel wichtiger aber für das gesamte Team war seine Balance im Spiel, die richtige Mischung aus Dreipunktwürfen und Zügen zum Korb – die richtigen Entscheidungen. „Wir haben unglaublich viel Energie von Dennis bekommen, der das einfach geführt hat. Die Fans haben auch gespürt, wie viel Energie er gegeben hat“, sagte Niels Giffey, der aus seiner Zeit bei Alba Berlin genau weiß, wie die Aufgaben eines Kapitäns auszusehen haben.

Die wohl wichtigste neu errungene Eigenschaft Schröders bekommt man allerdings nicht auf, sondern abseits des Feldes mit. Der Familienvater genießt direkt nach jedem Spiel die kurze Zeit mit der Familie und weiß den Wert seiner Mitspieler richtig zu bewerten. „Alle, die in der Kabine sind, können Starting Five spielen, wir haben so viel Qualität, so viel Tiefe in der Mannschaft, das ist unfassbar“, sagte Schröder nach dem Sieg gegen Griechenland. Sollten er und seine Mitspieler das auch gegen Spanien nutzen können, kann Schröder am Freitag das Wort „Finale“ und eigentlich auch schon „Medaille“ in die Arena schreien.