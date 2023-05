Mit einem Ständchen ins Finale: Leipzigs Dani Olmo dirigiert den „Thomanerchor“

RB Leipzig ist zum dritten Mal in Folge ins Pokalfinale gestürmt. Die Titelverteidigung und die Teilnahme an der Champions League sind die Ziele.

Wie laut Dani Olmo beim Ständchen für Geburtstagskind Mohamed Simakan um Mitternacht mitschmetterte, war aus dem vielstimmigen Leipziger „Thomanerchor“ nicht herauszuhören. Fraglos dagegen war, dass der Spanier kurz zuvor das RB-Orchester mit einem Tor und drei Vorlagen ins Finale des DFB-Pokals dirigiert hatte. Das beeindruckende 5:1 (4:0) beim SC Freiburg bedeutete für Olmo und Kollegen aber nur ein Etappenziel – in einem Monat sollen der Pokal-Triumph und der Einzug in die Champions League gefeiert werden.

„Ich will Pokale gewinnen und bin sehr glücklich, dass wir um einen noch kämpfen können“, sagte Olmo nach seiner Galavorstellung bei der Neuauflage des Vorjahresfinals: „Seit Beginn der Saison war es unser Ziel, nach Berlin zu fahren.“ Zum dritten Mal in Folge haben sich die Sachsen den Traum von der Endspiel-Teilnahme verwirklicht, am 3. Juni wollen sie ihren Titel im Olympiastadion mit aller Macht erfolgreich verteidigen.

Konrad Laimer hat Spaß in Berlin

„Jetzt wollen wir natürlich auch den letzten Schritt gehen und das Ding gewinnen“, sagte Trainer Marco Rose. Auch Mittelfeldspieler Konrad Laimer ließ nach dem Halbfinalsieg keinen Zweifel an den Absichten aufkommen: „Es macht immer Spaß in Berlin. Am meisten Spaß macht es, wenn man dann auch den Pokal gewinnt.“

So etwas Ähnliches wie ein Finale steht für Leipzig allerdings schon am Sonnabend auf dem Programm. Dann muss RB in der Bundesliga erneut im Breisgau antreten (15.30 Uhr/Sky). Im Kampf um die Königsklasse können sich die Leipziger eine Niederlage gegen sicher hoch motivierte SC-Profis nicht erlauben. Sollte sich der Tabellenvierte aus Freiburg gegen den Fünften für das Pokal-Aus revanchieren können, würde der Vorsprung drei Spieltage vor Saisonende auf fünf Punkte anwachsen.

Josko Gvardiol wird im Pokalfinale fehlen

Am Dienstag ging das erste Duell überraschend mühelos an die Leipziger. Olmo (13.), Benjamin Henrichs (14.), Dominik Szoboszlai (37./90.+7, Foulelfmeter) und Christopher Nkunku (45.+1) sorgten mit ihren Toren für den deutlichen Erfolg vor 33.300 Zuschauern. Der Gegentreffer von Michael Gregoritsch (75.) fiel nicht ins Gewicht – im Gegensatz zur Roten Karte für Verteidiger Josko Gvardiol nach einer Notbremse (58.). Der kroatische Nationalspieler wird im Endspiel gesperrt fehlen.

So kann Rose immerhin schon üben, Lücken zu füllen. Schließlich wird Laimer gehen, der Abschied von Nkunku scheint sicher – und auch um Olmo gibt es trotz eines Vertrags bis 2024 Spekulationen über einen Wechsel im Sommer. Für Rose ist allerdings erst einmal wichtig, dass der 24-Jährige seine Form konserviert. „Er kommt in einen guten Rhythmus. Er hat Power“, lobte der Coach seinen Spielmacher. „Wir wünschen uns, dass er fit bleibt für die ausstehenden Wochen – diesmal war es ganz stark.“ Vor allem sportlich, gesanglich ist sicher noch Luft nach oben.