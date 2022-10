Mit Haberer: Union braucht Sieg in Europa League Union Berlin kann im möglicherweise schon entscheidenden Spiel für den Verbleib in der Europa League auf Janik Haberer bauen. Der Mittelfeldspieler steht wen... dpa

Berlin -Union Berlin kann im möglicherweise schon entscheidenden Spiel für den Verbleib in der Europa League auf Janik Haberer bauen. Der Mittelfeldspieler steht wenige Tage nach seiner Knöchelverletzung für die Partie gegen Sporting Braga zur Verfügung. Ob der 28-Jährige am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) in der Startelf zum Einsatz kommt, ließ Trainer Urs Fischer am Mittwoch bei der Pressekonferenz der Eisernen aber noch offen. Haberer hatte sich die Blessur beim 1:2 in der Bundesliga beim VfL Bochum zugezogen. Nicht zur Verfügung steht gegen Braga Stürmer Sven Michel, der nach einem positiven Coronatest ausfällt.