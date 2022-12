Mit Jeans und Tochter: Freunds Abschied vor Riesenkulisse Lange Jahre war Severin Freund das Aushängeschild der deutschen Skispringer. Nun wurde er in Oberstdorf vor 25.000 Fans verabschiedet. Die Tournee als Aktive... dpa

ARCHIV - Wie Severin Freund sein Zukunft gestalten will, weiß er noch nicht. Daniel Kopatsch/Fa/dpa

Oberstdorf -Severin Freund schlenderte lässig in Jeans durch den Kunstschnee am Schattenberg. Beim Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf war der 34-Jährige nach seinem Rücktritt erstmals nicht mehr als Aktiver, sondern als Privatmann. Freund führte seine Tochter an der Hand durch die Interview-Zone. Immer wieder checkte er auf seinem Handy die Live-Stände des Springens, das er teilweise verpasst hatte, weil er rund 30 Minuten Rede und Antwort stand.