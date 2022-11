Mit Moukoko gegen Oman - Flick schont etliche WM-Topspieler Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft heute in Maskat gegen den Oman mit Länderspiel-Neuling Youssoufa... dpa

Steht in der Startelf des Testspiels gegen Oman: Youssoufa Moukoko. Christian Charisius/dpa

Maskat -Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft heute in Maskat gegen den Oman mit Länderspiel-Neuling Youssoufa Moukoko in der Startelf an. Der Dortmunder Angreifer, der am 20. November 18 Jahre alt wird, ist der viertjüngste DFB-Debütant überhaupt.