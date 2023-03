Mit Neulingen und Doppelspitze: Hansi Flick hofft auf Sturm-Hoch 2024

Bei der WM-Analyse packte den früheren Weltklasse-Stürmer Rudi Völler das nackte Grausen. „Wir wollen nichts schönreden“, sagte der neue Direktor der A-Nationalmannschaft, aber das seien nun mal die Fakten: „Wir haben in den drei Vorrundenspielen doppelt so viele Chancen wie die Franzosen kreiert, teilweise hochkarätige.“ Nur die Effizienz fehlte und war einer der wichtigsten Gründe für das abermalige, blamable Vorrunden-Aus.

Völler will mit Bundestrainer Hansi Flick bis zur Heim-EM für ein neues Sturm-Hoch sorgen. Sein Credo: Weltmeister Argentinien „ist auch nicht besser als wir“ – nur eben gieriger, leidenschaftlicher und vor allem torgefährlicher.

Zwei frische Stürmer: Mergim Berisha und Kevin Schade

Der Ansatz zur Wende: Neue Gesichter und eine neue Formation. Unter den sechs Neulingen für die Länderspiele gegen Peru am Sonnabend (20.45 Uhr, ZDF) in Mainz und drei Tage später gegen Belgien in Köln sind mit dem Augsburger Mergim Berisha und Kevin Schade vom FC Brentford zwei frische Stürmer. Bundestrainer Flick will außerdem von seinem bevorzugten 4-2-3-1-System abrücken und vermehrt auf eine Doppelspitze setzen.

„Die Vorteile überwiegen“, sagte WM-Entdeckung Niclas Füllkrug über das Modell mit zwei Stürmern, das er aus Bremen kennt. Als Einzelkämpfer im Angriff lege man die Bälle meist nur ab, „du spielst viel mit Klatschpässen“. Zu zweit „kannst du dich gegenläufig gut bewegen“ – und beim Gegner jene Verwirrung stiften, die mehr Abschlüsse erlaubt. Wobei es an denen ja, wie anfangs von Rudi Völler skizziert, bei der Weltmeisterschaft nicht haperte.

Und noch mehr Chancen als bereits in Katar garantieren nicht automatisch mehr Treffer. Wäre es bei der WM nach dem Wert der „erwarteten Tore“ (expected Goals) gegangen, wäre die DFB-Elf weitergekommen. Ihre Marke von 10,0 bedeutete den Höchstwert in der Gruppenphase, tatsächlich aber erzielte sie nur sechs Tore, davon vier gegen Costa Rica. Zum Vergleich: Frankreich hatte einen Wert von 7,4 (sechs Tore), Argentinien 6,3 (fünf). „Es ist schon Wahnsinn, wie viele Torchancen wir uns herausgespielt haben und wie wenig dabei herausgekommen ist“, sagte Füllkrug und betonte: „Das hat uns schon ein bisschen gekillt.“

Flick sieht die schwache Ausbeute als „eine Frage der Qualität, vor allem aber der Überzeugung“. Die will er seiner Offensive beim Neustart vermitteln. Wie? Im Training mahne er vehement Konzentration an, berichtete Füllkrug, außerdem „haben wir viel darüber gesprochen“.

Aber lässt es sich auch umsetzen? Zumindest hat Flick inzwischen mehr Optionen. RB-Stürmer Timo Werner, bei der WM verletzt zu Hause und zuvor bei Länderspielen unter Flick höchst treffsicher, ist zurück. Füllkrug, den Flick als „Energiegeber“ sieht, ist weiter dabei. Der laut Bundestrainer „geniale“ Kai Havertz gibt in Chelsea einen starken Neuner. Serge Gnabry ist eine Alternative, dazu jetzt noch Berisha und Schade.

Berisha empfiehlt sich mit fünf Toren gegen den FC Bayern München

Der Augsburger (24) hat sich unter anderem mit fünf Toren in nur vier Spielen gegen den FC Bayern aufgedrängt. Selbst der Münchner Sportchef Hasan Salihamidzic lobte: „Er ist vor der Kiste sehr gut.“ Auch Schade, schwärmte Füllkrug, verfüge über „Qualitäten, die selten sind im deutschen Fußball“.

Mario Götze sieht sich „eher als hängende Spitze“ und derjenige, der den letzten oder vorletzten Pass spielt. Doch er betonte: „Es ist wichtig, verschiedene Systeme spielen zu können und die Räume unterschiedlich zu besetzen.“ Zwei Anspielstationen zu haben, „kommt meinen Stärken entgegen“. Die wichtigste Frage aber lautet: Passt die geplante neue Formation zur Mannschaft? „Wir haben hier viele Spieler, die das gut verkörpern“, sagte Füllkrug über die Doppelspitze, „wo man zwei unterschiedliche Stärken auf den Platz kriegt und den Gegner gut bespielen kann.“ Rudi Völler wird das gerne hören.