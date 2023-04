Mit Schiedsrichter Clément Turpin verbindet der FC Bayern Hoffnung

Nase an Nase mit Superstar Neymar (l.): der französische Schiedsrichter Clément Turpin, der am Mittwoch das Spiel des FC Bayern München gegen Manchester City leiten wird.

Nase an Nase mit Superstar Neymar (l.): der französische Schiedsrichter Clément Turpin, der am Mittwoch das Spiel des FC Bayern München gegen Manchester City leiten wird. Julien de Rosa/AFP

Auf der Suche nach ein wenig mehr Hoffnung auf ein Fußballwunder gegen Manchester City wird dieser Tage in München vor allem in positiven Erinnerungen geschwelgt. Bayern-Boss Oliver Kahn sprach jüngst davon, im Fußball schon viel Unmögliches erlebt zu haben.

Und hatte dabei wohl die eigene Heldengeschichte im Kopf, die er 1993 als Torwart mit dem Karlsruher SC geschrieben hat. Auf ein 1:3 im Hinspiel gegen den FC Valencia folgte im Rückspiel ein 7:0-Fest. Sadio Mané war 2019 Teil des Liverpooler Wunders, als der FC Barcelona nach einer 0:3-Hinspielniederlage mit einem 4:0 aus dem Stadion an der Anfield Road und aus dem Wettbewerb geschossen wurde.

Acht Spiele unter Clément Turpin haben die Bayern nicht verloren

Weitere Hoffnung auf eine ähnliche Wende im Rückspiel am Mittwochabend (21 Uhr) gegen Manchester City verbreitet beim FC Bayern München die Ansetzung von Schiedsrichter Clément Turpin. Acht Spiele der Münchner hat der 40-jährige Franzose bislang in der Champions League gepfiffen, noch nie hat der deutsche Rekordmeister dabei verloren. Gut, auch nicht alle Spiele wurden gewonnen. Aber wer mag schon an die drei Unentschieden denken, wenn es positive Erinnerungen braucht. So eine, wie den 2:0-Sieg in der Gruppenphase dieser Saison gegen Inter Mailand.

Ein begnadeter Kicker ist Turpin nie gewesen, er zeigte aber schon frühzeitig ein gewisses Talent mit der Pfeife, wofür er schnell vom französischen Verband mit großen Aufgaben belohnt wurde. Seit der Saison 2010/11 pfeift Turpin Spiele auf internationaler Ebene, zwei Tage vor seinem 29. Geburtstag wurde er mit der Leitung des französischen Pokalfinals belohnt, war damit der jüngste Schiedsrichter und der erste unter 30-Jährige, der jemals ein Endspiel in der Historie dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs leiten durfte. In seinem Heimatland wurde er 2010, 2011, 2014 und 2015 für seine Leistungen mit dem Titel Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet.

Neymar kassiert zwei Gelbe Karten innerhalb von 86 Sekunden

Der Familienvater von drei Kindern ist auf dem Feld „entscheidungs- und straffreudig“ und hat keine Angst vor großen Namen. Brasiliens Superstar Neymar bekam das Ende des vergangenen Jahres mit einem Platzverweis nach zwei Gelben Karten innerhalb von 86 Sekunden zu spüren, diskutierte Nase an Nase mit Turpin darüber. Auch Bayern-Kapitän Thomas Müller wurde von Turpin im Dezember 2018 schon mal vorzeitig vom Feld geschickt. Doch in München lässt man bis zum Mittwochabend in Verbindung mit dem Schiedsrichter nur positive Gedanken zu.