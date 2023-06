Mitfavoritin Samsonowa in Bad Homburg im Viertelfinale

Nach dem Ausscheiden aller deutschen Tennisspielerinnen hat Mitfavoritin Ljudmila Samsonowa ihre Titelchance beim Rasenturnier in Bad Homburg gewahrt. Die an...

Bad Homburg -Nach dem Ausscheiden aller deutschen Tennisspielerinnen hat Mitfavoritin Ljudmila Samsonowa ihre Titelchance beim Rasenturnier in Bad Homburg gewahrt. Die an Position zwei gesetzte Russin rang die Tschechin Linda Noskova 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 nieder.

Damit zog die Weltranglisten-15. ins Viertelfinale ein, in dem sie auf die Tschechin Katerina Siniakova oder ihre Landsfrau Jewgenia Rodina trifft. In der Runde der besten Acht stehen auch Varvara Gracheva, die für Frankreich startet, und die Amerikanerin Emma Navarro. Topfavoritin der Bad Homburg Open ist die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek.

Das mit knapp 260.000 US-Dollar dotierte Turnier dient der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das am Montag beginnt. Alle deutschen Teilnehmerinnen in Bad Homburg waren in der ersten Runde ausgeschieden.