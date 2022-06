In Berlin geht das Wettrennen zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC um den Status als größter Sportverein der Hauptstadt weiter. Wie die Köpenicker am Donnerstag mitteilten, haben sie derzeit 42.491 Mitglieder und wären damit zum Stichtag Ende Juni wieder die Nummer eins in Berlin.

Die Hertha hatte bei ihrer Mitgliederversammlung Ende Mai 41.200 Mitglieder als Marke genannt. Allerdings sollen nach der Wahl von Kay Bernstein zum Präsidenten am vergangenen Sonntag einige neue Mitglieder begrüßt worden sein. Auch durch den sportlichen Aufschwung zum zweimaligen Europacup-Teilnehmer hatte Union zuletzt einen größeren Mitgliederzuwachs verzeichnen können.