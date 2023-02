Mittelham verpasst Finale bei Turnier im Montreux knapp Tischtennisspielerin Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside hat beim Europe-Top-16-Turnier in Montreux (Schweiz) den Einzug in das Endspiel des mit 100 000 E... dpa

Berlin/Montreux -Tischtennisspielerin Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside hat beim Europe-Top-16-Turnier in Montreux (Schweiz) den Einzug in das Endspiel des mit 100 000 Euro dotierten Turniers knapp verpasst. Mittelham verlor ihr Halbfinale gegen Sofia Polcanova (Österreich) am Sonntagvormittag mit 3:4 nach Sätzen (7:11,12:10,11:8,7:11,8:11,11:9,9:11).