Mixed-Doppel Storm Sanders/John Peers gewinnen Titel Die australischen Tennisprofis Storm Sanders und John Peers haben den Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York gewonnen. dpa

ARCHIV - Das Logo der US Open am Arthur-Ashe-Stadion im USTA Billie Jean King National Tennis Center. Frank Franklin Ii/AP/dpa

