Mönchengladbach hat einen neuen Trainer, aber auch einen neuen Sportdirektor

Die Borussia versucht sich mit dem Fußballlehrer Gerardo Seoane und Nils Schmadtke als Sportdirektor Lizenz an einem Neuanfang.

Gerardo Seoane bekommt in der Bundesliga eine zweite Chance. Wagner/imago

Gerardo Seoane grüßte die „lieben Borussia-Fans“ aus seinem neuen Wohnzimmer und schenkte ihnen mit einem breiten Lächeln die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Mit dem Schweizer Trainer und Nils Schmadtke als Sportdirektor Lizenz stellt sich Bundesligist Borussia Mönchengladbach nach der schwächsten Saison seit zwölf Jahren sportlich nahezu komplett neu auf.

„Ich freue mich hier zu sein“, sagte Seoane in einem kurzen, vom Klub veröffentlichten Video aus dem Gladbacher Stadion und rief den zuletzt bitter enttäuschten Anhängern zu: „Ich hoffe, wir können ganz tolle Spiele hier im Borussia Park erleben.“

Virkus ab sofort Geschäftsführer Sport

Der 44-Jährige, bis Oktober Chefcoach des Nachbarn Bayer Leverkusen, erhält einen Vertrag bis 2026. „Er ist ein junger, aber doch schon erfahrener Trainer, der zu unserem Fußballansatz passt“, sagte Sportdirektor Roland Virkus, der künftig offiziell als Geschäftsführer Sport auftritt.

Seoane folgt auf Daniel Farke, der nach nur einer Saison entlassen worden war. Die Borussia geht somit zum dritten Mal in Serie mit einem neuen Trainer in eine Saison der Bundesliga. „Wir freuen uns, ihn ab sofort bei Borussia Mönchengladbach zu haben“, sagte Virkus über Seoane.

Zudem machten die Fohlen am Dienstag die Personalie Nils Schmadtke öffentlich. Der 34 Jahre alte Sohn von Jörg Schmadtke soll Virkus unterstützen - und kann nun möglicherweise mit seinem Vater über einen Transfer von Manu Kone zum FC Liverpool verhandeln: Der Herr Papa ist seit dem 1. Juni neuer Sportdirektor bei den Reds.

Schmadtke junior stand eigentlich noch bis 2024 als Chefscout beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Ob eine Ablöse fällig wird, blieb offen. „Nils Schmadtke übernimmt die organisatorische Leitung des Lizenzbereichs, er gehört künftig neben Steffen Korell und mir zum sportlichen Führungsteam unseres Lizenzbereichs“, sagte Virkus.

Der starke Mann heißt jedoch Seoane. Der ehemalige Leverkusener ist der zweite Schweizer Trainer der Borussia-Historie. An Lucien Favre haben die Fohlen-Fans noch beste Erinnerungen, der Taktikfuchs hatte in seiner Amtszeit von 2011 bis 2015 aus dem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer geformt.

Nur 43 Punkte unter Farke geholt

Die Königsklasse ist für Gladbach inzwischen weit entfernt. Blutleere Auftritte wie zuletzt unter Farke, unter dem die Borussia nur 43 Punkte geholt hatte, sollen aber der Vergangenheit angehören.

Dafür könnte Seoane der geeignete Mann sein. Mit dem BSC Young Boys gewann er dreimal in Serie (2019 bis 2021) die Schweizer Meisterschaft. Schon damals war er bei der Borussia im Gespräch, die sich dann aber für Adi Hütter entschieden hatte.

In Leverkusen schlug Seoane sofort ein, führte die Werkself 2021/2022 auf Anhieb in die Champions League. In seiner zweiten Spielzeit als Verantwortlicher lief dann aber nicht mehr viel zusammen, die Werkself gewann nur zwei von zwölf Pflichtspielen und entließ den Coach.

Seoane erhielt den Vorzug gegenüber Eugen Polanski. Der U23-Coach der Borussia gilt intern schon längere Zeit als großes Trainertalent, den Job als Chef trauten ihm die Verantwortlichen aber offenbar noch nicht zu.