Möglicher Transfer: Haraguchi für Wohlgemuth „interessant“ Der VfB Stuttgart denkt offenbar über eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Genki Haraguchi nach. Der 31-Jährige vom 1. FC Union sei „interessant“, bestät... dpa

ARCHIV - Christoph Baumgartner von TSG Hoffenheim kämpft gegen Berlins Genki Haraguchi (r) um den Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Stuttgart -Der VfB Stuttgart denkt offenbar über eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Genki Haraguchi nach. Der 31-Jährige vom 1. FC Union sei „interessant“, bestätigte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Rande des 1:2 bei RB Leipzig am Freitagabend. Ob sich eine Möglichkeit für den VfB ergebe, werden die kommenden Tage zeigen, sagte Wohlgemuth. Am 31. Januar endet die Transferperiode in diesem Winter.