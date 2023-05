Monfils-Show bei French Open: Routinier begeistert Fans

Der französische Publikumsliebling Gaël Monfils hat dem Publikum bei den French Open eine große Show geliefert. Der 36-Jährige gewann in der ersten Runde geg...

Der Franzose Gaël Monfils setzte sich in der Nacht durch. Aurelien Morissard/AP

Paris -Der französische Publikumsliebling Gaël Monfils hat dem Publikum bei den French Open eine große Show geliefert. Der 36-Jährige gewann in der ersten Runde gegen den Argentinier Sebastián Báez mit 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 und feierte nach 3:47 Stunden den Sieg am frühen Morgen.

In der Schlussphase humpelte Monfils zwischen den Ballwechseln über den Platz und schnitt Grimassen. Nach dem verwandelten Matchball schlug sich der frühere Halbfinalist aufs Herz, ließ sich auf den Sand fallen und genoss die Momente mit geschlossenen Augen.

Die Fans stimmten schon während der Partie die Marseillaise an. In der zweiten Runde steht Monfils gegen den an Nummer sechs gesetzten Dänen Holger Rune vor einer sehr schweren Aufgabe.