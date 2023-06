Der Italiener Francesco Bagnaia geht in der MotoGP-Klasse als Führender der Gesamtwertung in das Rennen auf dem Sachsenring.

Etwa sechs Monate vor dem Motorrad-Grand-Prix am Sachsenring fängt es an, Heike Prüstel kennt das schon, denn es ist in jedem Jahr so: Ihr Telefon steht kaum still. Das wiederum liegt an ihrer Pension im Ortsteil Kuhschnappel von St. Egidien, nicht mal sechs Kilometer von der Rennstrecke entfernt. Im Internet wirbt der Landhof mit „Bed & Breakfast am Sachsenring“. Wie jedes Jahr muss Heike Prüstel (55) den vielen Anrufern am Wochenende der größten deutschen Motorsport-Veranstaltung sagen: „Tut mir leid, schon lange ausgebucht.“ Denn bei ihr schlafen seit Jahren die Teams, manchmal auch die Rennfahrer.

Die Anziehungskraft des Großen Preises von Deutschland ist nach wie vor riesig. „Für die Region ist das Renn-Wochenende einfach unbeschreibbar. Es ist das Highlight in Sachsen“, sagt Heike Prüstel. Die Homepage des Freistaats führt unter der Kampagne „So geht sächsisch“ den Motorrad-Grand-Prix als Topveranstaltung der Rubrik „Reisen & Entdecken“ auf. Er ist ein Wirtschaftsfaktor für die Region. Voriges Jahr kamen 232.000 Menschen zum Renn-Wochenende, Zuschauerrekord.

Der Sachsenring fordert viel von den Motorrad-Piloten

Heike Prüstel hat ihren Hof mit Geranien geschmückt. Sie kennt sich aus mit guter Bewirtung und gutem Motorrad-Rennsport. Ihr Sohn Florian, 34, ist Moto3-Teamchef. An diesem Wochenende hat Team PrüstelGP mit dem Spanier Xavier Artigas und dem Australier Joel Kelso zwei Piloten in der 250er-Klasse am Start. Artigas kam in dieser Saison beim Rennen in Texas als Dritter schon aufs Podium. Ob ihm so etwas auch am Sonntag gelingt?

„Der Sachsenring fordert viel von den Fahrern. Es ist eine schwierige Strecke mit viel Berg und Tal, mit kurzen Kurven. Ein Top-Ten-Platz wäre toll“, meint Heike Prüstel. „Sie weiß, dass die Fahrer morgens nicht allzu viel frühstücken, ein Müsli, Actimel, ein paar Nüsse, sie werden ja gewogen. Erst am Abend gibt es dann sächsische Küche.“ In diesem Jahr hat sie Leute aus dem Yamaha-Team des französischen GP-Fahrers Fabio Quartararo zu Gast, der 2021 Weltmeister in der Königsklasse war.

Zwar ist der Spanier Marc Marquez mit der Honda wieder zurück am Sachsenring. Bisher gewann er seit 2010 jedes Rennen auf diesem Kurs. In dieser Saison dominiert jedoch Ducati, Weltmeister Francesco Bagnaia aus Italien führt in der Gesamtwertung. Heike Prüstel drückt in der MotoGP-Klasse dem Italiener Marco Bezzecchi die Daumen, der früher bei Team PrüstelGP fuhr und oft bei ihr auf dem Hof übernachtete, ehe er von der Motorrad-Legende Valentino Rossi unter die Fittiche genommen wurde. Ab der Mittagszeit, wenn die Sieger in Moto3, Moto2 und MotoGP ermittelt werden, wechselt Heike Prüstel am Sonntag von der Frühstücksküche ihrer Pension auf die Strecke hinüber – nah ans Geschehen, direkt in die Box.