Das Ringen um Team elf: Andretti drängt in die boomende Formel 1

Zumindest ein bisschen darf sich Michael Andretti dieser Tage als Teil der Formel 1 fühlen. Die letzte Kurve auf dem Circuit of The Americas (COTA) in Austin, Texas, wo am Sonntag der Große Preis der USA (21 Uhr MESZ, Sky) stattfindet, trägt seit einem Jahr den Namen „The Andretti“. Es ist eine Würdigung seines Vaters Mario, Formel-1-Weltmeister von 1978, und keine Geste des guten Willens an Sohn Michael, das gilt es zu betonen.

Zufriedenstellen wird das die IndyCar-Größe nicht. Michael, 61, hat andere Ambitionen. Der stolze Name Andretti soll ein fester Bestandteil der boomenden Formel 1 werden – als elftes Team in der Startaufstellung. 2025 könnte es so weit sein. 2026, wenn in einem neuen Concorde-Agreement zwischen dem Weltverband Fia, der Formel 1 und den Teams die finanziellen Spielregeln angepasst werden, gilt als Alternativtermin.

Michael Andretti betreibt Lobbyarbeit in Austin

Im Paddock von Austin, in Sichtweite der Andretti-Kurve also, dürfte Michael Andretti am Wochenende reichlich Lobbyarbeit für seine Sache betreiben. In Gesprächen mit dem Formel-1-Management (FOM) müssen Unklarheiten über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geklärt werden. Das grüne Licht der Fia reicht nicht für den Einstieg.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Kern der Kosten-Nutzen-Analyse der Formel 1 steht die Frage: Welchen Mehrwert liefert ein elftes Team? Für die anderen zehn Teams ist er begrenzt. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist „kein Fan“, auch Aston-Martin-Eigner Lawrence Stroll ist skeptisch: „Ich glaube, dass die Formel 1 im Moment boomt, der Sport war noch nie so gut wie jetzt. Und ich glaube, wenn etwas nicht kaputt ist, sollte man es nicht reparieren.“

Es geht vor allem ums Geld. Die Ausschüttungen durch Formel-1-Eigner Liberty Media – 2022 waren es 1,157 Milliarden Dollar – müssen bei einer Aufblähung durch eine weitere Partei geteilt werden. Die 200 Millionen Dollar, die ein Neueinsteiger zusätzlich als Anti-Verwässerungsgebühr zahlen muss, ist vielen im Business längst zu wenig.



Denn: Der Wert der Teams und der gesamten Formel 1 ist massiv gestiegen. Nicht zuletzt der 2021 eingeführte Budgetdeckel hat sich als heilsam erwiesen. Zum Vergleich: Dieselbe Summe investierte im Juni das Anlageunternehmen Otro Capital mit zwei weiteren Partnern in den Alpine-Rennstall.

Sportstars wie Mahomes oder Zverev beteiligen sich an Alpine

Sportstars um Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Fußball-Profi Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) oder Golfer Rory McIlroy verkündeten zum Wochenstart ihre Beteiligung an Alpine.



Auch das ist ein Beleg für den großen finanziellen Reiz der Serie. „Das Wachstum und die Anziehungskraft der Formel-1-Weltmeisterschaft haben ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht“, hatte Fia-Präsident Mohamed bin Sulayem schon Anfang des Jahres festgestellt.



Vor allem im neuen Kernmarkt USA genießt die Formel 1 großen Zuspruch. Auch deshalb ist die Königsklasse für Andretti so wichtig. In Texas findet das zweite von drei US-Rennen (neben Miami und Las Vegas) der laufenden Saison statt. Die Ränge werden wieder voll – auch vor der Andretti-Kurve.