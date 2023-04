Mouz schlägt FaZe im RMR-Turnier und fährt zum CS:GO-Major

Kopenhagen -Gegen Topfavorit FaZe Clan hat sich Mouz beim europäischen RMR-Turnier für das Blast „Counter-Strike: Global Offensive“-Major qualifiziert. Zuvor hatte das Team mit Virtus.pro bereits den Titelverteidiger ausgeschaltet.

„Natürlich hatte ich ein gutes Spiel, aber wir haben gut als Team gespielt“, sagte Dorian „xertioN“ Berman im Interview nach der Partie. „Es war ein verrücktes Spiel, ich hatte es erwartet. Ich bin einfach nur froh, dass wir uns durchgesetzt haben.“

Nach dem Triumph in der ESL Pro League ging FaZe neben Natus Vincere als klarer Favorit in das erste der beiden europäischen RMR-Turniere. Während Navi die Qualifikation problemlos meisterte, vergab FaZe zwei Chancen und konnte auch Mouz im fünften Spiel nicht besiegen. Damit muss das Team im Last Chance Bracket antreten, in dem sechs Teams um einen verbleibenden Platz kämpfen.

Titelverteidiger Virtus.pro ist nach einem kuriosen Spielerwechsel bereits ausgeschieden. Nach zwei Niederlagen holte das Team David „n0rb3r7“ Daniyelyan zurück, den die Organisation nach dem Triumph beim Rio Major auf die Bank gesetzt hatte. Gegen Mouz verlor Virtus.pro dennoch klar mit 0:2.