Mouz stolpert als letztes Team in Prime-League-Playoffs

Berlin -Mouz hat sich am letzten Spieltag der regulären Saison in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League trotz einer Niederlage für die Playoffs qualifiziert.

„Das ist keine Situation, in der wir sein wollten“, sagte Mouz-Coach Mikkel „Donby“ Donby nach der Niederlage gegen BIG im Interview. „Nun müssen wir eben abwarten, was passiert.“

Im Klassiker gegen BIG hatten von Anfang an die Berliner die Zügel in der Hand. Mouz schaffte kein Comeback. Das Schicksal des Teams hing danach von E wie Einfach ab, für das es um den letzten Playoff-Platz ging. Das Spiel gegen Unicorns of Love SE war hart umkämpft, letztlich behaupteten sich die Einhörner aber. Ewis zerplatzter Playoff-Traum bedeutete damit die nächste Runde für Mouz.

Die Partie zwischen Tabellenführer SK Gaming Prime und Gamerlegion musste aufgrund eines sturmbedingten Internet-Ausfalls bei einem der Spieler abgebrochen und auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dadurch konnte die endgültige Platzierung an der Tabellenspitze vorerst nicht entschieden werden. Eintracht Spandau sicherte sich aber mit seinem Sieg die Platzierung in den Top Zwei.